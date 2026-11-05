中国国企珠海华发集团的债务问题发酵，信评机构联合资信评估将它列入负面观察名单。与此同时，珠海政府表态，将给予华发集团全力支持。

联合资信评估星期三（11月4日）发布《联合资信评估股份有限公司关于将珠海华发集团有限公司主体及债项列入负面观察名单的公告》。

公告称，珠海华发集团资产变现及短期偿债面临压力。截至2026年9月末，公司存货及投资性房地产合计占总资产比重超45%，相关资产变现受房地产市场景气度、项目去化进度及抵押安排等因素影响，转化为可自由支配的偿债资金周期拉长。同期末，公司货币资金对一年内到期债务的覆盖能力弱。

联合资信指出，华发集团及纳入合并范围的下属子公司未来一年内境内外债券到期及回售规模大，债务接续及集中兑付压力大。近期，有关公司负面的舆情引发市场关注，债券二级市场价格波动，公司再融资能力承压。

公告称，华发集团作为珠海市基础设施和城市运营、现代金融、高端服务业、战略新兴产业四大国资板块的主要经营主体，区域地位显著，在产业带动、就业、税收、融资等方面的社会贡献很大，但考虑到公司持续亏损、经营获现能力大幅下降，集中兑付压力大，再融资能力受负面舆情等因素影响存在不确定性，公司后续债务偿付将更加依赖外部支持。

综合评估，考虑到华发集团是珠海市国资委直属的综合性企业集团，区域地位显著，政府支持力度大，外部支持提升两个子级，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时，将公司主体及债项均列入负面观察名单。

彭博社上周报道称，华发集团正与部分债务的债权人磋商以寻求推迟偿付，且未能按期兑付两款信托产品。消息随后逐步发酵，华发部分境内外人民币债券和旗下A股上市公司股票大跌，且风险向境内外信用债市场外溢，境内信用债利差上周创下约20个月来最大走阔程度。

评级机构惠誉已于上周五将华发“BBB”级发行人违约评级列入负面观察名单，称调整主要反映该公司的再融资风险上升。

南方财经星期三报道称，对于华发面临的困境，珠海市已通过整合重组资源、市场化运作等方式，落地支持资金超400亿元（人民币，下同，约76.5亿新元），后续还将统筹各类资源近700亿元，支持企业应对阶段性挑战等。珠海市自然资源局最新公示称，拟以约1.81亿元收购由华发集团旗下公司持有的建设用地使用权。

珠海市国资委主任邹晖在接受南方财经采访时说：“华发当前面临的是行业周期下行叠加历史包袱造成的阶段性挑战。我们不仅要用足用好现有资源，也将积极争取多方协同，全力支持华发优化经营结构、加快转型发展，有信心、有决心共同应对好当前的挑战。”

华发集团董事长郭瑾说，各方为应对阶段性挑战提供了有力支撑，集团下一步将加快存量资产盘活，多措并举化解周期性压力，加快低效闲置土地盘活与资金回笼，坚决守住保交付、保民生的底线。

据悉，华发已向部分投资者兑付逾期信托产品，旗下地产公司已划转资金偿付一笔人民币债券的回售。根据集团8月的一份报告，旗下包括银行贷款、债券等在内的有息债务余额高达4047亿元。

据官网资料介绍，华发集团组建于1980年，与珠海经济特区同龄，是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，现控股华发股份、华金资本、庄臣控股、维业股份、光库科技、迪信通、方正科技、珠免集团等12家上市公司，以及华冠科技、华冠电容器两家新三板挂牌企业。2016年起连续10年上榜中国企业500强，2025年排名第179位，2020年入选国务院国企改革“双百企业”并获评全国标杆。