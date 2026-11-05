中国官方披露，截至今年9月底，全国剩余地方融资平台数量较2023年3月底减少92%，显示地方政府融资平台退出和债务风险化解工作持续推进。

据中国人民银行星期四（11月5日）公布的《国务院关于金融工作情况的报告》，中国央行行长潘功胜星期二（3日）在全国人大常委会会议上指出，官方持续督促各地落实一揽子化债方案，有序化解地方融资平台债务风险，加快推进融资平台退出和改革转型。

报告显示，截至今年9月底，全国剩余融资平台数量较2023年3月底下降92%；截至今年6月底，存量经营性金融债务也较2023年3月底减少79%。

地方政府融资平台是中国地方政府为基础设施建设等项目筹集资金而设立的企业，长期以来承担大量地方投资和融资活动，但其债务规模庞大，也成为中国金融体系的风险来源之一。

报告指出，中国下一步将继续稳妥化解重点领域金融风险，推进重点区域和金融机构风险处置，并做好融资平台退出后的市场化转型工作，守住不发生系统性金融风险的底线。

在房地产领域，报告称，商业银行通过房地产融资协调机制的“白名单”累计审批通过贷款超过8.4万亿元（人民币，1.6万亿新元）。官方接下来将常态化运行有关机制，以满足房地产项目合理融资需求。

此外，在金融支持实体经济方面，报告披露，官方已设立清欠流动性支持工具，整治大型企业拖欠账款问题，并“约谈并督促有钱不付的典型头部企业整改”。

报告未披露遭约谈企业的具体名称、数量及涉及的拖欠金额。

在支持实体经济方面，报告指出，中国今年1月和9月两次推出结构性货币政策措施，包括增加支农支小再贷款额度、单独设立民营企业再贷款，以及推动金融机构加大对小微企业的融资支持。

报告还强调，将稳步深化金融改革和高水平对外开放，维护国家金融安全；拓展人民币国际使用，提升人民币计价、支付、投融资、储备等国际货币功能，发展离岸人民币市场；扩大外汇领域高水平开放，促进跨境贸易和投融资便利化。鼓励更多外资机构和长期资本来华展业兴业。