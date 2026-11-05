中共政治局委员、中央外办主任王毅在与朝鲜劳动党中央政治局委员、中央书记、国际部部长金成男一行会面时说，中国愿与朝鲜共同推动中朝关系持续向深、向实、向好发展。

据中新社报道，王毅星期四（11月5日）在北京会见由金成男率领的朝鲜劳动党代表团。

王毅表示，近年来，中共总书记习近平同朝鲜劳动党总书记金正恩保持密切交往，引领中朝关系持续向好发展。今年6月，习近平成功对朝鲜进行国事访问，两党两国最高领导人深入开展战略沟通并达成一系列重要共识，为新时期中朝关系发展指明前进方向。

王毅引述习近平强调，无论国际形势如何变化，中国党和政府高度重视中朝传统友好的坚定立场不会改变，对金正恩领导朝鲜社会主义事业的坚定支持不会改变，维护中朝双方共同利益和良好战略环境的坚定决心不会改变。中方愿同朝方一道，坚决贯彻落实两党两国最高领导人重要共识，推动中朝关系持续向深、向实、向好发展，更好造福两国和两国人民。

王毅介绍了中共二十届五中全会主要情况，表示全会最重要的成果是审议通过了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，该决定以习近平党建思想为指导，就持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，对进一步开创新时代管党治党、兴党强党新局面，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，具有重大现实意义和长远指导意义。中方愿同朝方加强治党治国经验做法交流互鉴，助力两党建设和两国社会主义事业的发展。

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朝中社星期三（11月4日）报道，应中共中央邀请，金成男率领的朝鲜劳动党代表团星期二（3日）抵达北京。韩联社报道，中共中央对外联络部副部长孙海燕、朝鲜驻华大使李龙男等官员到机场迎接。

朝中社未公布代表团的具体访华行程。中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上被问及金成男访华一事时表示：“我还不了解有关情况”。但中国驻朝鲜大使馆官网星期三转载了朝中社有关金成男访华的报道。

金成男被视为朝鲜的中国问题专家，曾于2024年3月访华，并与中国外交部长王毅会晤。去年9月，他也陪同金正恩出席中国抗战胜利80周年阅兵式。

此次访问距离金正恩10月24日突然前往中国丹东，仅相隔约10天。日本共同社引述外交消息人士报道，金成男此行旨在加强朝鲜劳动党与中国共产党的关系，双方也可能就中共二十届五中全会成果及未来政策方向交换意见。