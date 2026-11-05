美国国会席次翻转后，台湾学者认为，民主党掌控两院将加强对特朗普政府的监督，美国挺台方向未必改变，但台湾须经营新一届国会关系，并准备应对贸易协议审查、关税和科技管制变化；分立政府也可能使美国总统特朗普在外交和安全领域采取更强势行动。

美国星期二（11月3日）举行中期选举，民主党赢得众议院和参议院控制权。参议院至少54席归民主党阵营、44席由共和党取得；众议院民主党已确保过半，至少赢得237席，共和党139席。民主党翻转至少七个参院席位，众院净增逾20席。

州长选举方面，民主党翻转阿拉斯加、乔治亚、爱荷华、内华达、俄亥俄和得州六州，预计将以29比20掌握州长职位多数；堪萨斯州长选举仍未决。

台湾国策研究院星期四（11月5日）在台北举行座谈会，邀请学者分析这次选举对美国国会外交、经贸科技政策及台海安全等影响。

国策研究院资深顾问高硕泰在会中分析，这次大选后，民主党将运用监督、听证、任​​命和预算等权力牵制白宫。

他形容这场选举是“一股蓝色的洋流变成了蓝色的海啸”，并说特朗普虽称接受结果，却“没有认输”，因为“他（特朗普）的字典里面没有‘妥协’这两个字”。高硕泰认为，特朗普在国内受制后，可能转而在外交和国安政策上展现强势，以证明自己并非“跛鸭”。

高硕泰曾于2016年6月至2020年7月担任台湾驻美国代表。他指出，台湾长年发展与美国国会议员关系，历来参众两院都有约三分之一的议员参与台湾连线。但这次大选后，参院台湾连线30人中有八人将离任，众院也有近30人离开，台湾应尽早盘点并争取新支持者。

另外，高硕泰也提醒，近年美国国会议员访台人数和次数下滑，部分议员因北京在时任众院议长佩洛西访台后举行军演，以及特朗普对台言论、对北京示好而却步。

他呼吁台湾政府重新锁定邀访对象、把握州政府交流机会，并强调台美关系“不可断、不能断、也不会断”，台湾须冷静务实，避免一厢情愿。

曾任台湾驻欧盟兼驻比利时代表的中华经济研究院经济法制研究中心主任李淳则判断，民主党胜选不会使美国关税和科技政策“发生逆转”，但国会参与将大幅提升。

他说，民主党可能挑战特朗普对加拿大、墨西哥及其他伙伴加征关税的做法；对华战略竞争则有跨党派共识，特别是对华科技管制“力道与强度不会下降”，美国国会将推动更制度化、可检验的管制依据。

李淳进一步指出，美国推动再工业化的目标不变，政策工具可能由限制转向更多补贴和奖励。台美贸易协议未必因此被推翻，但国会可能要求更大审查空间，并修法限制总统单方面加征关税。台湾对美经贸、投资和科技合作料将延续，但须因应政策工具与适用对象变化。

对于美国中期选举对台海安全的影响，台湾国安局外围智库亚太和平研究基金会执行长董立文认为，关键仍在中美战略竞争的结构性限制，因此影响有限。

台湾国策研究院11月5日举行座谈会，探讨美国期中选后局势与对台影响。图片左起为座谈会第二场次主持人、国策院副院长郭育仁，亚太和平研究基金会执行长董立文，台湾师范大学东亚学系教授范世平。（缪宗翰摄）

董立文以2018年和2022年美国中期选举为例说，分立政府虽造成内政僵局，却未削弱国会对华强硬共识及跨党派挺台力量。

他因此判断，这次选后美国国会将加强监督白宫对华谈判、关税和军售；即使白宫寻求有限缓和，台湾作为对华交易筹码的空间也越来越小。