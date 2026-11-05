中国国务院副总理丁薛祥强调，中国从不刻意追求贸易顺差，并指部分高科技产品受到贸易限制，即使中国想进口却“买不来、不让买”。他呼吁各国减少贸易壁垒，通过对话磋商化解分歧。

综合台湾《联合报》、香港电台和彭博社报道，丁薛祥星期四（11月5日）在上海举行的第九届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲时说，当前经济全球化遭遇逆流，全球发展不平衡问题突出，国际经贸秩序受到严重冲击。各方关注贸易失衡问题很正常，关键在于如何实现贸易平衡。

他说，中国连续举办进博会，既是主动扩大进口的具体举措，也是以实际行动推动建设开放型世界经济，促进贸易积极平衡、动态平衡、向上平衡。

丁薛祥强调，中国从不刻意追求贸易顺差。虽然中国货物贸易存在较大顺差，但服务贸易仍处于逆差，经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比重，已从2007年的9.9%降至2025年的3.7%，处于国际公认的合理区间。

他指出，中国连续17年成为全球第二大货物进口国，今年前三季进口增长22.3%，增速比出口高近六个百分点。中方将继续扩大进口，为全球经济发展提供动力。

针对外界对中国出口竞争力的质疑，丁薛祥反驳所谓“中国挤压论”，批评这一说法是“零和博弈思维在作怪，根本站不住脚”。

他指出，2025年在华外资企业贡献中国整体出口的27%，以及贸易顺差总额的16%，强调“顺差在中国，利益在各方”。

他也反驳中国产品竞争力主要来自政府补贴的说法，强调其竞争优势源于科技进步、企业长期投入研发及持续创新。

丁薛祥同时批评部分国家设置贸易壁垒，称中国有许多产品想进口，却“买不来、不让买”，特别是部分高科技产品的正常贸易受到干扰和制约，给相关各方造成巨大损失。

他强调，面对贸易矛盾和摩擦，加强对话、增进互信才是解决问题的正道，“泛化安全、以邻为壑，只会扩大贸易不平衡”。

丁薛祥发表上述讲话之际，中国庞大的贸易顺差持续引发欧美国家关注。美国和欧洲方面指责中国通过政府补贴等不公平贸易做法，推动电动车等产业扩张，对当地企业构成竞争压力。

丁薛祥还说，中国有信心完成今年经济社会发展目标，预计到“十五五”规划（2026至2030年）末期，中国年度社会消费品零售总额将达到60万亿元（人民币，下同，约11.5万亿新元），服务业规模有望突破100万亿元。