中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁说，道教蕴藏着中华文明的智慧，道教文化中向上向善的价值观念，有助于促进社会和谐与世界和平。

据新华社报道，第六届国际道教论坛星期四（11月5日）在中国浙江杭州开幕，王沪宁发贺信。

王沪宁说，道教发源于华夏大地，蕴藏着中华文明的智慧，道教文化中向上向善的价值观念，为促进社会和谐与世界和平提供了丰厚的文化资源，赢得了广泛认同。

王沪宁说，中国政府一直以来积极践行国家主席习近平提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议，始终支持中国道教界在独立自主、平等友好、相互尊重的基础上开展国际对话与交流。

他说，在中国政府的大力支持下，国际道教论坛已成功举办五届，在海内外产生了广泛影响，特别是2023年世界道教联合会成立以来，在国际交流、经典翻译、人才培养等方面做了大量有益工作，为道教文化健康传承、融通中外注入了鲜活力量。国际道教论坛和世界道教联合会已成为全球道教界交流互鉴的重要平台，在阐发道教智慧、促进平等对话、凝聚广泛共识方面发挥了积极作用。

王沪宁说，本届论坛以“道生德化 天下和合”为主题，呼应了人类对和平发展的共同期盼。希望海内外道教界人士以国际道教论坛为平台，以文化交流为桥梁，以发掘道教文化时代价值为己任，为促进世界和平发展、构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

中共中央政治局委员、中央统战部部长李干杰出席开幕式并致辞。他说，道教文化承载着中华文明独有的宇宙观、生命观与伦理观，对全世界而言具有深远而独特的价值，希望海内外道教界深入阐释道教的思想精髓，推动不同文明和谐共生、美美与共。

开幕式前，李干杰会见了参加本届论坛的部分嘉宾。

第六届国际道教论坛由世界道教联合会、中华宗教文化交流协会主办，第六届国际道教论坛浙江组委会承办，共有来自46个国家和地区的道教界代表、专家学者等约500人出席。