中国政府阻止日本软银集团收购瑞士工业巨头ABB在中国的机器人业务，令软银斥资54亿美元（约69亿新元）收购ABB全球机器人部门的计划受挫。据报，中国监管部门担忧机器人数据可能被转移至海外，用于训练人工智能（AI）模型。

英国《金融时报》星期四（11月5日）引述知情人士报道，软银近日获中国当局告知，收购ABB在华机器人业务的计划不获批准，目前正评估能否重新提出申请，争取当局放行。

综合路透社和彭博社报道，ABB随后证实，已接获软银通知，中国外商投资安全审查工作机制办公室禁止软银收购ABB在中国的机器人业务。ABB说，双方正保持密切沟通，寻求推进交易的解决方案。

《金融时报》引述知情人士指出，中国国家发展和改革委员会担忧，相关机器人数据可能被转移至海外，用于训练AI模型，包括软银大举投资的美国AI公司OpenAI所开发的模型。

报道也指出，中国监管部门审查了ABB在华供应链，并关注相关制造能力能否保留在中国境内。

中国是ABB机器人业务的最大市场，约占该业务的三成。根据ABB官网资料，集团在中国设有约30家企业，拥有约1万5000名员工，业务遍及近130个城市，线上及线下销售渠道覆盖近700个城市。ABB全球机器人业务总部位于上海，也是集团重要的机器人研发和生产基地。

软银去年10月宣布，计划以54亿美元收购ABB机器人业务，作为集团创始人孙正义扩大布局实体AI的重要举措。软银希望结合工业机器人技术与AI能力，在机器人和智能制造领域取得更大竞争优势。

彭博社指出，中国当局的决定，为软银扩大布局实体AI的计划增添变数。但双方仍在寻求解决方案，尚不清楚能否通过调整交易安排，重新获得批准。