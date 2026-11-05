前香港众志秘书长黄之锋因串谋勾结外国势力危害国家安全罪，星期四（11月5日）被香港高等法院判处监禁10年。台湾政府的大陆委员会回应时，呼吁港府停止以国安为名进行政治打压。

据台湾陆委会官网消息，香港民主人士黄之锋遭港府指控触犯“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全”罪，并被香港法院重判10年，陆委会星期四对相关方面持续以“国家安全”为名，不断戕害港人的基本人权与言论自由，表达强烈谴责与忧心。

陆委会指出，黄之锋前因“反修例运动”多起案件被判四个月至13.5个月不等刑期，后又因民主派初选案遭判四年八个月。自2020年末被关押迄今，他已身陷囹吾逾2000天。而今中国大陆及港府持续利用“港版国安法”等威权工具，对香港民主人士罗织罪名，进行无止尽的政治追诉，打压人民追求自由、民主与人权的合法权利，不仅剥夺香港自由人权，更持续损害香港的国际形象与法治基石。

陆委会呼吁，言论自由与民主人权，是现代法治社会保障的基本价值。中国大陆及港府应停止对民主人士的打压与司法迫害，终止以“国家安全”为名的政治滥诉，并即刻释放无辜遭拘押人士，保障港人应有的基本人权与言论自由。

目前正为香港民主派初选案服刑的前香港众志秘书长黄之锋（30岁）去年6月在狱中再度被捕，被控于2020年串谋流亡海外的前香港众志主席罗冠聪等人，请求外国对中国大陆及香港实施制裁、封锁或其他敌对行动。他今年9月承认一项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

香港特首李家超说，黄之锋、罗冠聪及其团伙是破坏香港繁荣稳定其中的祸首，香港警务处国安处总警司李桂华欢迎法庭对黄之锋重判，希望他日后在牢里好好反省。