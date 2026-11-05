随着中国加强对富裕人群境外资产的追税力度，中国大陆消费者转而购买黄金和宝石保值，带动香港珠宝和手表销售额攀升至2019年以来最高水平。

彭博社引述港府最新数据报道，今年头九个月，珠宝首饰、钟表及名贵礼品销售额同比增长22%，至458亿港元（74.5亿新元），远超整体零售增速。这一类别占香港零售总额约15%。

香港最近一个季度珠宝销售额保持两位数增长，与大陆奢侈品消费大跌逾一成形成鲜明对比。这在一定程度上缓解了爱马仕和历峰集团等全球奢侈品巨头面临的冲击。这些企业有相当大一部分销售额来自亚太地区。

报道称，上述趋势显示，中国消费者如今更重视财富保值，而非财富增值。

随着北京加大遏制资本外流力度，大陆居民更难通过传统渠道在境外投资和存放财富，黄金和宝石成为为数不多的“安全港”。实物黄金被广泛视为可靠的价值存储手段，也较不容易受到监管政策变化的影响。

延伸阅读 中国加大境外财富追税 奢侈品在华销售额大跌

过去几个月，北京当局限制中国大陆企业赴港上市，加强对境外股票交易的管控，并加大对离岸信托和保险产品的审查力度。

与此同时，人民币汇率走强和香港的免税优势，进一步增强香港对中国大陆消费者的吸引力，并推动当地旅游业强劲复苏。

此外，去年由人工智能（AI）热潮带动的股市涨势已经降温，房地产市场持续低迷，也使大量家庭储蓄被套牢。

香港保险销售代理王曼娜（音译，Manna Wang）说：“由于担心近期税收政策变化，人们对确定性的追求明显升温。他们希望百分之百确定自己的财富未来不会出现大幅波动。高回报已不再是首要考量。”