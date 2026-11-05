中粮集团原中共党组副书记王东堂任中储粮集团公司总经理。

据“中储粮集团公司”微信公号，中国储备粮管理集团有限公司星期四（11月5日）召开领导班子（扩大）会。

受中共中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责人宣布了党中央关于中国储备粮管理集团有限公司总经理任职的决定：王东堂任中国储备粮管理集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中粮集团有限公司董事、党组副书记职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。

公开资料显示，王东堂曾任中国商务部对外贸易司副司长兼国家机电产品进出口办公室副主任，服务贸易和商贸服务业司副司长、人事司司长，服务贸易和商贸服务业司司长，中粮集团有限公司董事、党组副书记等职。

据公司网站简介，中国储备粮管理集团有限公司是经中国国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业。中储粮集团受国务院委托，具体负责中央储备粮棉油的经营管理，同时接受国家委托执行粮棉油购销调存等调控任务，在国家宏观调控和监督管理下，实行自主经营、自负盈亏，确保国有资产保值增值。集团公司成立于2000年5月18日，总部位于北京，在国家计划、财政中实行单列。