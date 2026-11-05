中国商务部表示，对扩大采购美国农产品持开放态度，但前提是中美双方此前达成的“300亿对300亿”对等降税安排落地，并呼吁美国共同降低关税、减少贸易壁垒，为两国农产品贸易创造有利条件。

中国商务部新闻发言人黄玲星期四（11月5日）在例行记者会上说，中美农产品贸易是双边经贸合作的重要组成部分，扩大农业领域合作，既能丰富两国民众的餐桌，也能给两国企业和农民提供稳定的经济收入。

黄玲强调，中方一直对扩大自美采购农产品持开放态度，但前提是双方达成的“300亿对300亿”对等降税安排落地。

她说，希望美方与中方共同努力，通过共同降低关税、减少非关税壁垒、扩大市场准入等方式，为两国农产品贸易创造更多有利条件。

中美今年9月举行第八轮经贸磋商后，宣布就“300亿对300亿”对等降税框架达成共识，同意分别对从对方进口、规模约300亿美元（约383亿新元）的商品降低关税。其中，超过九成商品将免除双方相互加征的关税，享受最惠国关税待遇。

根据双方公布的安排，中国将对美国农产品、个人护理用品、医疗器械及煤炭等商品降低关税；美国则将对中国玩具、家电、婴儿用品等商品降低关税。双方须完成各自国内法律程序后，才同步实施有关安排。

在中方作出最新表态前，中国商务部星期二（3日）公布，中国首席贸易谈判代表李成钢星期一（2日）会见美国农业贸易代表团，双方就中美经贸关系及农产品贸易合作等议题交换意见。

但中美农产品贸易仍面临不确定性。路透社对海关数据的分析显示，尽管双方达成涉及数十亿美元的农产品采购协议，中国今年从美国进口的大豆以外农产品规模，预计仍将降至七年来最低水平，凸显相关协议落实面临的挑战。