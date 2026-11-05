以美国为首的西方国家谴责香港民主派人士黄之锋被判刑10年，北京敦促有关方面尊重香港法治，停止干涉中国内政。

美国驻港澳总领事馆发言人星期四（11月5日）在发给法新社的声明中说：

“美国强烈谴责香港高等法院向黄之锋加判10年有期徒刑，并要求当局立即释放黄之锋。”

发言人补充称，“黄之锋自2020年12月起被冤枉入狱，显示北京不遗余力地让在香港倡导基本自由的人噤声”。

另据彭博社报道，美国众议院中国问题特设委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）在声明中指，针对黄之锋的串谋勾结外国势力危害国家安全罪“毫无依据”，呼吁当局立即释放黄之锋。

国际特赦组织亚太区域副主任莎拉·布鲁克斯（Sarah Brooks）说，黄之锋的判刑显示国安法已成为“惩罚异议的工具，而非真正用于维护国家安全”。

中国外交部发言人郭嘉昆星期四在例行记者会上应询时说，香港是法治社会，有法必依、违法必究是基本原则。黄之锋犯有串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，罪行严重，在大量事实和证据面前无从狡辩，选择认罪。

郭嘉昆指出，中国中央政府坚定支持香港特区依法维护国家安全、打击危害国家安全的行为，并敦促有关方面应当切实尊重中国主权，尊重香港法治，停止就特区司法案件审理发表不负责任的言论，停止以任何形式干预香港司法、干涉中国内政。