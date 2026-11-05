台湾陆委会披露，自2005年以来，中国大陆对台跨境镇压已涉及131人、累计149人次，手段包括实体攻击、刑事追责、心理压迫等九大类，受影响对象涵盖政治人物、军人、司法人员及学者等。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾立法院司法及法制委员会星期四（11月5日）邀请法务部、陆委会、国安局等部门，就跨境镇压对台湾民主法治及民众基本权利的影响举行专题报告。

陆委会副主委梁文杰在会上指出，根据陆委会统计，2005年至今，大陆对台跨境镇压已涉及131人、149人次，手段可分为九大类，包括实体攻击、刑事追责、心理压迫、数码压迫、边境管制、连坐攻击、经济制裁、民主干预及机制滥用。

他举例说，相关行为包括袭击、泼漆、制造假车祸、悬赏通缉、监视跟踪，以及散播当事人住家卫星照片等，也涉及骚扰受害者亲友、冻结银行账户及限制出入境等措施。跨境镇压对象涵盖台湾政治人物、国防军事人员、司法人员、学者及公民社会人士等。

梁文杰指责，北京近年来以“惩治台独”为名，对台湾民众展开跨境镇压，试图借此营造大陆对台湾具有管辖权的印象，并制造寒蝉效应，迫使台湾民众自我审查。

梁文杰也说，台湾行政院已于今年4月1日成立跨境镇压协处机制跨机关沟通平台，采取“提高加害成本、减少受害损失”的策略，应对大陆“境外指挥、境内犯罪”的行为。

梁文杰指出，台方应对措施包括及时辨识跨境镇压案件、防止涉案嫌疑人离境，并与其他民主国家合作，完善相关法律制度及受害者援助机制。

台湾法务部长郑铭谦当天也指出，现行法律对跨境镇压犯罪的阻吓力不足，当局正研究修订《反渗透法》，增设罪责并加重处罚。

国民党立委翁晓玲则质疑，政府不应渲染中国大陆跨境镇压制造恐惧，将政策质疑、社会抗争及反对声音视为在地协力者，甚至把反对执政者的意见归咎敌国渗透，形同以恐惧绑架选民、撕裂社会。认定境外敌对势力应有证据，不能仅因犯罪指使者是中国大陆人士就迳行认定。