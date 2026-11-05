中国西南交通大学通报，该校2006届王姓硕士毕业生因论文涉嫌抄袭，被撤销学位。

西南交大星期三（11月4日）在官方微博账号通报，该校近日收到举报，反映2006届王姓硕士毕业生的学位论文涉嫌抄袭。校方高度重视，按照有关程序，启动核查工作。

根据《西南交通大学学术道德规范及管理办法》，经学校学术道德委员会核查，王姓硕士毕业生的学位论文抄袭情形属实。根据《西南交通大学学位授予工作办法》，经学校学位评定委员会审议，决定撤销王姓硕士毕业生的学位。

西南交通大学强调，坚决维护学术规范，严守学术底线，对学术不端行为依规依纪严肃处理，绝不姑息。

综合澎湃新闻和新民晚报报道，有网民反映，西南交通大学2006年的一篇硕士学位论文和首都经济贸易大学2005年的一篇硕士学位论文高度雷同，涉嫌抄袭。

其中西南交大的论文《企业内部审计发展中出现的问题及对策》作者为王云，是西南交大管理科学与工程专业2004级硕士生，论文完成时间为2006年4月。另一篇论文为首都经济贸易大学会计学专业硕士生张云志的《我国企业内部审计发展中存在的问题及对策》，论文落款时间为2005年3月。

报道称，两篇论文不仅题目非常相似，摘要、章节结构、核心论述及参考文献高度重合，甚至大量段落内容基本雷同，仅有个别标点、字词的细微差异。

今年7月，中国知名高校西北大学经过三个月的调查后证实，著名作家贾平凹的女儿贾浅浅论文抄袭，校方撤销她的硕士学位及副教授职称，并解除聘用关系。中国青年作家蒋方舟也在同月因硕士论文涉嫌学术不端被撤销学位。