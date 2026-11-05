中国官媒披露，去年9月阅兵首次公开亮相的新型陆基洲际导弹东风-61，目前已列装解放军火箭军，并投入常态化训练。

据央视新闻客户端报道，星期四（11月5日）是中国第一枚近程地对地导弹“东风一号”成功发射66周年。报道在回顾中国导弹技术发展历程时透露，东风-61已列装火箭军。

东风-61在2025年9月3日举行的中国抗战胜利80周年阅兵中首次公开亮相，与空基远程导弹惊雷-1、潜射洲际导弹巨浪-3，以及新型陆基洲际导弹东风-31共同组成核导弹第一方队，集中展示中国陆、海、空基“三位一体”的战略核力量。

军事评论员邵永灵分析，东风-61从阅兵公开亮相到常态化参训，节奏远快于传统洲际导弹形成战斗力的周期。

她认为，这显示东风-61在公开亮相前，已完成研制、定型、试装及可靠性验证，技术成熟度高，也反映火箭军已建立成熟的装备配套与训练体系，能够加快新型导弹形成战斗力的进程。

她还说，东风-61与现有指挥、通信、保障链路兼容，依托火箭军长期积累的洲际导弹组训经验，部队接装后能够快速吃透新装备，压缩战斗力生成周期，反映改革之后火箭军“核常兼备、全域慑战”建设成效显著。

邵永灵指出，东风-61投入常态化训练，意味着这款新型洲际导弹已开始参与野外机动、阵地转换及发射流程等实战化科目训练，充实中国陆基核反击力量的机动生存和突防打击能力。

不过，央视报道未进一步披露东风-61的具体性能参数、列装数量及部署地点。

中国第一枚近程地对地导弹东风一号于1960年11月5日在酒泉成功发射。该导弹仿制苏联P-2导弹研制，未正式列装部队。