印度网络安全机构公布一伙利用人工智能（AI）攻击金融机构的黑客组织，称其使用的工具中至少有两款与中国有关联。

路透社报道，据印度计算机应急响应小组（CERT-In）星期三（11月4日）发布的安全通报，被称为“狡猾猎鹰”（Crafty Falcon）的黑客组织，已入侵非银行贷款机构、金融科技公司及加密货币交易所。

据介绍，攻击者利用公开可用的AI工具，实现高速自动化入侵。印度计算机应急响应小组形容这项威胁“仍在发生，且持续活跃”。

该机构点名四款用于入侵的工具，分别是ARTEX、PentAGI、Cairn和CyberStrikeAI。网络安全研究人员指出，其中至少两款工具与中国有关联。

网络安全公司CrowdStrike此前表示，中国开发的ARTEX自9月底以来已被用于攻击韩国银行。

CrowdStrike也说，一个与中国有关联的黑客组织曾利用这款工具发动间谍行动，攻击至少14个国家的200多个组织。

印度计算机应急响应小组没有说明这些攻击事件由谁发动，也未透露该组织的运作地点。该机构也没有称这些攻击由国家支持或主导，且其点名的攻击工具均可在网络上免费获取。