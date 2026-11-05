据知情人士透露，尽管中国科技企业需求旺盛，北京仍未批准大规模进口英伟达（Nvidia）先进人工智能晶片，约60万颗H200晶片目前存放在香港，等待被运往中国大陆。

路透社星期四（11月5日）引述知情人士报道，近几个月来，中国已允许部分晶片进入境内，数家中国大型互联网企业近几个月各获得了约1万枚H200晶片。

三名知情人士说，少量晶片已通过中间商及间接渠道运入中国，但没有说明具体数量。不过，北京据称仍未批准向中国大陆大规模进口H200晶片。

报道称，这批此前未被披露的H200晶片库存规模，反映出北京不愿进一步依赖美国技术；但与此同时，中国企业也需要英伟达的先进晶片，以满足中国日益增长的人工智能需求。

中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会均未回应路透社置评请求。英伟达以及中国科企阿里巴巴、字节跳动、深度求索（DeepSeek）和腾讯也未作出回应。

报道引述一名知情人士说，截至10月底，一台搭载八张H200 GPU（图形处理器）加速卡的服务器，在中国大陆的报价超过600万元人民币（约114.8万新元），约为一年前的三倍。这名人士补充说，搭载英伟达更新一代Blackwell晶片的服务器，由于受到美国出口管制，每台报价超过2000万元人民币。