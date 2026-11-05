朝鲜领导人金正恩10月24日访问丹东，并与中国全国政协主席王沪宁会面后，中朝党际交流近期增加。中共政治局委员、中央外办主任王毅星期四（11月5日）在北京与朝鲜劳动党中央政治局委员、中央书记、国际部部长金成男会面时说，中国愿推动中朝关系持续“向深向实向好”发展。

亚太经合组织（APEC）领导人会议将于11月18日至19日在深圳举行。虽然朝鲜不是APEC成员，但随着中朝党际交流近期增加，外界也关注除了中美俄元首可能接触之外，中俄朝领导人是否借APEC之便举行会晤，以及美国总统特朗普与金正恩是否可能重新接触。

金正恩去年9月到北京出席中国抗战胜利80周年阅兵式，留下中俄朝领导人同框的历史性画面；中共总书记习近平则在今年6月对朝鲜进行国事访问。

据新华社报道，王毅在与金成男会面时表示，中国愿同朝鲜共同落实两党两国最高领导人重要共识，推动中朝关系持续向深向实向好发展。王毅也介绍了中共二十届五中全会主要情况。

韩国国际广播电台报道，金成男是知名的中国问题专家。他曾于2024年3月访华，并与王毅会面。他10月24日随金正恩访问丹东；去年9月也随同金正恩出席九三阅兵。

此外，由中共中央党校副校长谢春涛率领的代表团星期一（11月2日）起访问平壤，并于星期二（11月3日）与朝鲜劳动党中央书记朱昌日会面。朝中社副社长朴光哲率领的代表团也于星期二启程访华，出席11月5日至9日在北京举行的第七届世界媒体峰会。

连接中国辽宁丹东与朝鲜新义州的新鸭绿江大桥在建成后闲置近12年，终于在上月15日正式开通，为两国拓展人员往来和经贸合作提供条件，也成为中朝关系近期出现的回暖迹象之一。

中国人民大学国际关系学院外交学系教授王义桅向《联合早报》分析，中朝近期互动增加，不应只从双边关系理解，也可能反映朝鲜正在为下一阶段的外交和经济发展布局。

王义桅认为，金正恩修宪后，朝鲜已逐渐摆脱金日成、金正日的政治叙事及以民族统一为核心的冷战叙事。金正恩也可能有意以朝鲜再造者的形象确立自己的历史定位。他说，朝鲜如今已拥有核武器，国家安全环境与过去不同，接下来可能更重视经济发展。朝鲜不希望在经济上过度依赖中国，因此长期而言，也需要寻求与美国关系的突破。

王义桅判断，特朗普在中期选举失利后可能更希望通过外交有所作为，也更有可能寻求与金正恩会面。金正恩则希望在借助朝鲜国内播出的九三阅兵纪录片呈现与俄罗斯总统普京平起平坐的形象后，进一步与美国握手言和，这符合朝鲜想要塑造世界性大国形象的叙事。所以，王义桅认为，特金再会的可能性不能排除，双方存在相互需要，中国也乐见其成，如果真有安排，估计不会在APEC之前见面，以免冲淡APEC主题，可能另行安排或放在APEC领导人会议之后。

至于中美俄、中俄朝及中美俄朝会晤，王义桅认为，中美俄领导人若都出席APEC，将为三方接触提供便利，但不一定举行正式的三方或四方会议，双边接洽或私下会谈则有可能。他分析，中国可能顾虑举行正式的中俄朝或中美俄朝会议会形成“小圈子”的印象，也不希望朝鲜借助中国的支持，被塑造成与中美俄平起平坐的世界大国；中国也不希望这些会晤冲淡APEC的多边议程。

针对中美俄三国元首可能在深圳APEC会议期间举行会晤，中国外交部发言人毛宁星期三（11月4日）在例行记者会上回答媒体提问时说，“中方就中俄美元首会晤同相关方保持着沟通”。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院附属资深研究员黎良福从中国外交部上述回应判断，中俄美元首举行会晤的可能性较大。他也认为，从中朝官方近日互动增加的趋势来看，不排除特朗普与金正恩在深圳APEC期间会面。

黎良福说，共和党失去参众两院控制权后，特朗普肯定迫切希望在外交上取得成果，中国相信会尽可能协助，“让特朗普有面子，这样他就会维持贸易休战状态，或许至少维持到他任期结束”。

对于“特金会”可能的安排，黎良福推测，如果会晤举行，“习金会”将先于“特金会”。他说，这样安排能“让中国有面子”，也就是在金正恩与特朗普见面之前，中朝双方先会晤，以此彰显中国为特朗普促成“特金会”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩则认为，共和党在中期选举失利后，特朗普可能更受国内事务牵制，与金正恩会面的意愿未必如选前那么强。他进一步分析，即使特朗普与金正恩会面，也不太可能取得实质外交成果，因为金正恩不会在无核化问题上让步，会晤可能更多是让特朗普“自我感觉”良好。

何子恩评估，金正恩会希望拓展朝鲜的外交空间，避免外界认为朝鲜只有中国和俄罗斯两个朋友，但这不代表他愿意在不平等的条件下与美国接触；金正恩不会接受美方居高临下要求朝鲜弃核。

如果“特金会”真的举行，何子恩认为，中国作为东道主，不会希望特朗普与金正恩的会晤抢走风头，相关安排须确保中国领导人仍处于外交舞台中心。不过，他也认为，特朗普和金正恩都难以预测，“特金会”能否举行仍存在变数。