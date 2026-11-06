台湾九合一选举进入最后阶段，国民党高雄市长候选人柯志恩在电视辩论会后声势回温，部分支持者甚至称她为“女战神”。蓝营人士称，柯志恩的表现不仅提振支持者士气，也吸引原本不关注高雄选战的选民，出现“破圈”效应。

这场辩论会于上星期五（10月30日）举行。柯志恩火力全开，批评民进党候选人赖瑞隆受到党内新潮流系扶植，直呛对方是“新潮流宝宝”。最后10分钟结辩时，她宣布放下讲稿，针对赖瑞隆自称要接下高雄市政“第四棒”，批评民进党将高雄视为自己的“禁脔”，并誓言将对手“三振出局”。

相关攻防随后被剪辑成短视频，在脸书、Threads等社交平台传播。台湾媒体引述蓝营人士报道，这些视频突破政治同温层，出现破圈效应。柯志恩辩论后到传统市场拜票，也感受到民众反应比以往热烈。

柯志恩的竞选办公室称，为延续这股破圈的外溢效益，她星期二（11月3日）晚间特别北上，与寻求连任的台北市长蒋万安前往宁夏夜市扫街。现场支持者高喊“高雄翻转、台北会赢”，两人沿途与民众握手、合影和签名。

受访学者认为，柯志恩的辩论表现有助提振蓝营士气，带动选战声势，但这股热度能否进一步突破原有支持者群体，转化为实际选票，仍有待观察。

全程观看辩论的台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇接受《联合早报》采访时指出，柯志恩准备充分，攻击力道强，表现从容。她特别提到，柯志恩质疑赖瑞隆与光电业者的关系，但赖瑞隆未能充分回应。双方也围绕《财政收支划分法》修法、政党及派系利益等议题交锋，整场辩论几乎没有冷场。

不过，刘嘉薇指出，根据既有选举研究，候选人辩论对选情的实际影响通常有限，“大部分人都已经心有所属”，辩论更多是巩固既定支持者，而非改变选民的投票意向。

对于蓝营称柯志恩成功破圈，刘嘉薇认为，这也是一种选战策略。柯志恩北上与蒋万安合体，有助于延续辩论后的气势，并通过南北串联，营造支持声势扩大的氛围。

绿营冷处理 “三山造势”压轴场能否炒热选情？

彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授刘兆隆也认为，柯志恩辩论后声势回温，但高雄蓝绿基本盘长期存在一定差距。即使2018年韩国瑜掀起“韩流”、拿下高雄市长，落败的民进党候选人陈其迈仍获得44.8%的选票，显示绿营拥有稳固的支持基础。

《联合报》和锋灿传媒星期一（2日）公布的两份高雄市长选举民调，都显示赖瑞隆领先柯志恩，双方支持度差距分别为七个和20.4个百分点。《联合报》民调调查时间横跨10月30日的电视辩论，锋灿传媒民调则在辩论前完成。

刘兆隆认为，柯志恩过去几年持续经营高雄，2022年市长选举的表现也相当不错。然而，民进党在高雄采取“冷战”策略，避免炒热选举议题，因为“选情越冷，对现有的执政者越有利”。

2022年九合一选举中，柯志恩在高雄挑战寻求连任的民进党籍陈其迈，获得40.16%得票率，不敌陈其迈的58.1%。

柯志恩星期六（7日）将在旗山举行第三场、也是最后一场“三山造势”，蒋万安预计将南下站台。韩国瑜参选高雄市长时，也曾接连在凤山、旗山和冈山举行大型造势，最终打破民进党长期执政高雄的局面。

刘兆隆解释，凤山、冈山过去有军校和眷村，是蓝营传统支持地区；旗山则有一定比例的客家选民，宗亲组织凝聚力强。因此，若“三山造势”动员成功，将有助拉抬蓝营声势。星期六的旗山压轴场能否承接辩论后的热度，将网络声量转化为实体动员，是接下来的一大观察重点。