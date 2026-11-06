中国人工智能（AI）初创企业月之暗面据报寻求通过欧洲的数据中心，租用美国晶片巨头英伟达先进AI晶片提供的运算能力，以绕过美国对华晶片出口管制的限制。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）星期四（11月5日）引述四名知情人士报道，月之暗面今年曾与多家在欧洲运营数据中心的新兴云服务供应商洽谈，寻求租用英伟达图形处理器（GPU）提供的运算能力。

其中三名消息人士透露，月之暗面主要寻求租用英伟达最新的Blackwell系列晶片。一名消息人士称，双方曾讨论租用部署在欧洲、规模达8000枚或以上Blackwell晶片的运算集群。

消息人士形容，这家中国AI实验室在争取更多算力资源方面表现得“非常积极”。

另有消息人士指出，月之暗面主要希望利用这些晶片进行AI模型推理，即向终端用户提供模型服务，但也有意获取用于训练模型的运算资源。

美国目前禁止向中国出口英伟达最先进的AI晶片，但现行法律尚未赋予监管机构广泛权限，限制中国企业通过境外云端服务远程使用这些晶片，为中国AI企业获取先进运算资源留下空间。

白宫今年7月曾指称，月之暗面通过泰国的数据中心远程使用英伟达Blackwell晶片。消息人士透露，月之暗面在白宫提出上述指控后，也曾就租用欧洲数据中心的算力展开洽谈。

据报，由于担忧美国未来进一步收紧远程使用限制，部分云服务供应商和融资机构希望通过收取更高的预付款来降低风险。一名消息人士称，曾有提议要求月之暗面支付比非中国客户高出30%至50%的预付款。

月之暗面成立于2023年，是中国主要AI大模型开发商之一，旗下拥有Kimi系列模型。随着模型性能提升及用户需求增长，公司正积极扩充运算资源。