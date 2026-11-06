中国国务院副总理何立峰指出，要加大对人工智能（AI）、算力网建设等领域的金融支持和要素保障，有序扩大新型基础设施建设投资，推动经济持续向新向优向好发展。

据新华社报道，何立峰星期三至四（11月4日至5日）在北京调研期间指出，要认真学习贯彻中共二十届五中全会精神，加快高水平科技自立自强，强化科技创新与产业创新深度融合。

何立峰先后到北京怀柔、通州等地，实地调研科技基础设施、智能制造和生物医药企业，了解科研成果转化、企业发展及产品出口等情况，并召开区镇座谈会，听取基层工作意见。

他强调，要强化科技战略支撑，突出科技创新供给和产业市场需求引领，发挥好政府引导作用，加强产学研融通创新和技术应用，更好服务科技创新中心建设。同时，要坚持发展和安全并重，加大对AI、算力网建设等领域的金融支持和要素保障，统筹做好创新发展与风险防控，有序扩大新型基础设施建设投资。

何立峰也要求，因地制宜发展新质生产力，培育壮大高端制造、生物医药等新兴产业，支持企业自主创新和产品服务提质升级，不断增强国际竞争力，积极融入和拓展全球市场。

何立峰要求，要坚持目标导向、问题导向，及时总结提炼可借鉴推广的经验做法，深入研究基层和企业反映的现实问题和意见建议，有针对性地优化完善相关政策，进一步挖掘内需潜力，持续推动经济高质量发展。