针对“居民医保参保人数连续七年下降，累计减少8300万”的说法，中国国家医疗保障局官员称，这是由治理重复参保、居民转职工医保、人口总量持续下降等多方面原因造成，“属于合理、正常的下降”。

综合《北京日报》和中国新闻网报道，在星期四（11月5日）举行的一场媒体解读会上，中国国家医保局规财法规司副司长张晨光介绍，2026年中国基本医保参保总体形势稳中有升，截至9月底，基本医保参保人数为13.28亿，其中职工医保3.91亿，居民医保9.37亿。

张晨光介绍，中国今年前三季度的参保人数已超过2024年全年水平，1月至10月的参保人数尚在统计中，预计能达到2025年全年水平。“可以判断，今年医保参保人数超过去年已成定局。”

针对近期社会流传“2019年至2025年，居民医保参保人数连续七年下降、人数减少8300万”的说法，张晨光称，除了社会关注的漏保问题外，参保人数下降是多方面原因造成的。

张晨光介绍，中国国家医保局成立之初，统一的医保信息平台尚未建成，当时还处在城乡居民医保整合过程中，各地存在一些重复参保情况。从2019年起家医保局开始着力治理重复参保。2019年至2024年，中国全国范围内从居民医保层面清理出的重复参保无效数据约2500万，这是参保人数下降的一个重要原因。

他也提到，另一个重要原因是，每年有相当一部分居民医保参保人员通过就业转为职工医保。2019年至2025年，职工医保参保人数从3.29亿增加到3.89亿，净增6000万，这6000万很大一部分来自居民医保转移。

张晨光还说，常住人口减少也是重要原因。2022年至2025年的中国人口总量持续下降，出生人口减少直接影响后续参保资源。“居民医保参保人数的下降与我国（中国）人口总量变化趋势相符，与参保结构优化相适应，是合理的、正常的下降。”

另外，《中华人民共和国医疗保障法》在今年8月通过，明年1月起将施行。此法首次以法律形式明确公民有依法参加基本医疗保险的权利和义务。

张晨光说，医保参保的动员工作将更规范。今年中国国家医保局直面民众反映较多的加重基层负担等问题，明确不得向村（社区）硬性摊派任务，不搞层层加码和频繁排名通报等，不得将是否参保缴费与享受其他福利、服务强行捆绑。

据介绍，中国其他部门也将提供更多便利政策。张晨光提到，税务部门将推广大学生一次性趸缴参保费用等模式，以及允许有条件的地区通过银行等代扣代缴。