曾被视为科创板“便携按摩仪第一股”的深圳倍轻松董事长马学军辞职，他涉嫌操纵证券市场，被罚款并遭五年证券市场禁入。

综合央广财经、极目新闻等报道，深圳倍轻松科技星期三（11月4日）晚公告称，控股股东、实际控制人马学军涉嫌操纵证券市场，被证监会罚1184万元（人民币，226万新元）。

因违法行为情节严重，证监会还对他采取五年证券市场禁入措施、五年证券市场禁止交易措施。

同日，马学军因个人原因申请辞去倍轻松董事、董事长、总经理等职务，辞任后不再担任公司任何职务。董事刘志华代行董事长、总经理职责。

据介绍，去年11月20日，马学军以25.35元/股、通过询价转让减持255.26万股，套现约6470万元，与一致行动人合计持股由52.35%降至49.38%。今年2月6日，他又因涉嫌操纵证券市场，被证监会立案调查。

除了涉嫌操纵股票，马学军还多次占用公司非经营性资金，暴露出倍轻松内控薄弱。

2021年登陆科创板的倍轻松曾被称作“便携按摩仪第一股”，上市首日盘中创造185.58元的高点（不复权计算）。不过上市即巅峰，此后随着业绩持续走弱，叠加实控人监管风波，公司股价长期下行，已连跌五年。