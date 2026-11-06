美国华尔街科技股遭遇猛烈抛售，冲击亚洲股市。中国大陆A股和香港股市星期五（11月6日）开盘集体重挫，人工智能（AI）硬件及半导体板块跌幅居前。台湾股市盘中更一度暴跌逾3700点，创下单日最大跌点纪录。

综合台湾《联合报》《经济日报》报道，台湾加权指数星期五开盘重挫2658.96点，以38915.76点开出，随后跌幅进一步扩大，盘中一度暴跌逾3700点，下探37837.05点，跌破年线并刷新盘中单日最大跌点纪录。

其中，台积电等主要权值股及半导体、AI供应链个股普遍重挫，上市柜市场一度有超过500只股票跌停。台股前一交易日已下跌3.2%，连续六个交易日收低，显示市场对AI投资前景及科技股估值的忧虑持续升温。

对此，台湾行政院长卓荣泰强调，已指示金管会密切关注国际及台湾股市变化，随时机动决定采取稳定股市措施。他说，台湾经济基本面稳健，各产业获利能力及潜力雄厚，相信民众能对台湾经济发展及未来潜势更具信心。

香港股市同样承压。据第一财经报道，恒生指数星期五开盘下跌1.58%，恒生科技指数跌3.11%。AI硬件产业链个股领跌，中际旭创、长飞光纤光缆、胜宏科技、智谱及剑桥科技均跌逾10%；中芯国际跌逾6%。

中国A股四大股指同样集体低开。上证综指跌2.11%，深证成指跌3.72%，创业板指跌4.99%，科创综指跌5.33%。算力硬件、半导体晶片等板块跌幅居前，其中中际旭创跌逾12%。

亚洲其他主要股市也遭遇抛售。韩国综合股价指数（Kospi）早盘一度暴跌8.8%，触发熔断机制，交易暂停20分钟。韩国两大晶片制造商三星电子及SK海力士股价均重挫逾9%。

日本日经225指数早盘也大跌7%，MSCI亚太指数下跌3%。

亚洲股市这波跌势延续了华尔街星期四（5日）的抛售潮。美国标普500指数当天重挫4.3%，创2025年4月以来最大单日跌幅；以科技股为主的纳斯达克综合指数重挫逾5.5%，市值单日蒸发约2.5万亿美元（约3.2万亿新元），包括苹果、英伟达与特斯拉在内的“科技七巨头”，单日市值累计损失高达1万亿美元。

市场担忧美国民主党在中期选举中大获全胜后，可能推动收紧AI产业监管，尤其是限制数据中心扩张，进而削弱市场对先进晶片及相关设备的需求预期。

彭博社引述投资策略师吴安娜（Anna Wu）分析，这波抛售反映市场正因政策风险而出现恐慌，晶片及相关设备股仍面临进一步减持压力。在出现足以推动晶片股反弹的利好因素前，市场情绪可能持续低迷。