原定星期五（11月6日）在中国上映的武汉抗疫题材电影《白衣逆行者》，未能如期上映。这部电影成为继攻台电影《澎湖海战》之后，中国今年又一部引发争议后悄然撤档的电影。

中国两大电影售票平台猫眼和淘票票星期五的页面显示，《白衣逆行者》原本定档当天上映的信息已经被删除，也无法正常购票，意味着这部电影已经实质性撤档。过去几天里，《白衣逆行者》未按惯例提前开放预售，已经引发外界猜测电影将会悄然撤档。

中国电影评分网站豆瓣上，《白衣逆行者》的上映日期已被改为2027年。《白衣逆行者》也成为《澎湖海战》之后，豆瓣上又一部用户无法进行评论的电影。

由香港导演邱礼涛执导、鲁萍编剧的电影《白衣逆行者》，10月17日在官方微博发布“76天，一千万人，生死一线”的定档预告，宣布11月6日在中国全国上映，还称“用一部电影，向过去好好告别，珍惜当下”。不过在10月19日之后，《白衣逆行者》的官方微博便没有再更新任何内容。

《白衣逆行者》由刘德华、杨子姗领衔主演，讲述在2020年初，面对冠病疫情，医务人员、患者和城市居民被卷入同一场考验。电影海报宣传语称电影基于真实事件，“每个人都曾是主演的真实故事。”

不过，在《白衣逆行者》的定档消息发布后，中国网络出现不少抗拒、批评甚至抵制电影的声音。

谷歌搜索结果显示，《白衣逆行者》豆瓣页面曾被网民留下“支持李文亮”、“听我说谢谢你”、“武汉人并不想看”等评论，目前均已全部被删除。有中国网络大V曾在微博发文称：“我都不敢想刘德华这部《白衣逆行者》上映之后，网上会吵成啥样。”

打着“统一台湾势不可挡”口号的中国大陆“国家重点影片”《澎湖海战》，在卷入明清史观争议遭遇民间抵制声浪后，今年7月也未能如期上映。