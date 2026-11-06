在反腐败高压态势下，中国星期五（11月6日）通过反跨境腐败法，为预防和惩治跨境腐败行为提供法律依据。

央视新闻消息，十四届中国全国人大常委会第二十五次会议星期五表决通过反跨境腐败法。该法共六章47条，包括机制和职责、案件办理和国际合作、廉洁合规、法律责任等内容。

报道称，制定反跨境腐败法是为了预防和惩治跨境腐败行为，深化反腐败国际合作，维护国家主权、安全、发展利益，推动构建公正合理的反腐败全球治理体系。法案自公布之日起施行。

有分析指出，这部新法律主要针对向境外转移资产的腐败分子，有助追讨资产，也能有效追责。

反跨境腐败法2023年首次出现在十四届全国人大常委会立法规划中，2024年7月举行的中共二十届三中全会明确推进反腐败国家立法，出台反跨境腐败法。草案今年8月25日提请十四届全国人大常委会会议首次审议，并于本月2日提请二次审议。

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新华社报道，二审稿对有关机关在反跨境腐败工作中运用信息化手段作了规定，增加规定“有关机关及其工作人员对监督、调查过程中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息依法负有保密义务。”

此外，草案二审稿进一步明确，从事跨境经营业务的中国境内企业应当根据企业规模、业务范围、风险防控等因素，合理设置廉洁合规管理部门或者人员。