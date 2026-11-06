中国机器人制造商宇树科技创始人王兴兴指出，机器人格斗表演今年不如去年精彩，原因并非技术退步，而是机器人稳定性大幅提升，受到击打后更不容易摔倒，减少了格斗的观赏性。

综合上观新闻和澎湃新闻报道，王兴兴星期四（11月5日）在第九届虹桥国际经济论坛人形机器人与具身智能产业创新发展合作论坛上，解释了这一现象。

他说，宇树科技去年提出机器人自主格斗的构想，当时机器人稳定性较差，打斗过程中更容易被击倒，反而让格斗更具对抗感。

王兴兴说，经过一年多的技术进步，如今机器人稳定性大幅提升，无论受到怎样击打都站得很稳，倒地、摔倒的场面变少了，使格斗表演不如过去精彩。

王兴兴也在现场播放了宇树科技近期研发的机器人自主格斗视频。他介绍，公司过去一两个月已实现两台机器人完全自主格斗，通过实时采集画面，由人工智能（AI）模型直接进行推理和决策。

目前，机器人可执行10多至20种格斗动作。王兴兴说，理论上经过进一步训练，机器人可掌握数百甚至上千种动作，并自由组合。

谈及具身智能的发展挑战，王兴兴认为，当前最大难题并非AI模型的理解或规划能力不足，而是模型与物理世界之间的输入和输出尚未充分对齐，“就在最后几毫米处，还有较大的偏差”。

他举例说，利用全球顶尖多模态模型直接操控机器人抓取一般物体，成功率已接近100%；但涉及更精密的零部件操作时，表现仍明显逊色。

不过，王兴兴预计，这一问题有望在未来一至两年内得到较好解决。“具身智能本身在技术上已经没有太多难题，当然其落地推广还需要解决大量工程上的问题。”