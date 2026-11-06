中国国家中医药管理局原局长余艳红被撤销全国政协委员资格两天后，官宣主动投案。余艳红曾工作多年的南方医科大学近年出现塌方式腐败，她入京前曾短暂担任广东副省长，时任广东省长是已落马的中共政治局原委员马兴瑞。

至此，中国连续两任国家中医药管理局“一把手”双双落马。在余艳红之前担任中国国家中医药管理局局长的于文明，也在去年被查，他是2012年中共十八大以来中医药领域落马的最高级别官员。

中共中央纪委国家监委网站星期五（11月6日）通报，中国国家卫生健康委员会原中共党组成员，国家中医药管理局原党组书记、局长余艳红涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

星期三（11月4日）闭幕的中国全国政协常委会会议，刚刚通过关于撤销余艳红全国政协委员资格的决定。

公开简历显示，64岁的余艳红是一名典型的专家型官员。她拥有博士学位，早年曾在南方医科大学工作多年，历任南方医科大学南方医院（原第一军医大学第一附属医院）学科主任、教授、主任医师、博士生导师，副院长，南方医科大学副校长、校长等。她也成为南方医科大学史上首位女校长。

余艳红曾从事妇产科医、教、研工作25年，是中国知名的妇产科领域专家，也是“新世纪国家百千万人才工程国家级人选”，享受中国国务院特殊津贴。

中共广东省委宣传部主管的中央报刊驻广东记者协会去年曾刊文称，余艳红曾长期工作的南方医科大学近年陷入塌方式腐败，“近十年来，南方医科大学几乎每隔几年就有一名核心领导落马，从学校高层到附属医院，腐败呈现明显的‘串案’特征”。

据四川日报报业集团主管主办的《廉政瞭望》报道，有分析人士认为，近年来南方医科大学多名领导被查，或与广东省卫生健康系统反腐、医药领域腐败整治有关。

余艳红在2018年1月进入政府系统工作，出任广东省政府副省长、党组成员，时任省长是马兴瑞。

今年4月，中国官方通报马兴瑞涉嫌严重违纪违法接受调查。7月，官方通报马兴瑞被“双开”（开除中共党籍与公职），指他搞权色、钱色交易，纵容亲属利用其职务影响牟利，大搞家族腐败，“性质极其严重，影响极其恶劣”。中国最高检察院星期四（11月5日）又通报，马兴瑞涉嫌受贿案由国家监察委员会调查终结后，移送检察机关审查起诉。

余艳红仅在广东副省长任上工作短短六个月，之后便北上进京履新，任国家卫健委党组成员、国家中医药管理局党组书记、副局长等职。2023年，她任国家中医药管理局党组书记、局长，至今年2月被免职。

在余艳红之前担任国家中医药管理局局长的于文明，去年6月因涉嫌严重职务违法被查。官方通报指于文明将医药领域公共资源异化为谋取私利的工具，大搞隐性腐败，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在药品注册审批、产品注册证书延期等方面谋利，并非法收受巨额财物。今年8月，于文明因受贿6344万余元人民币（1214万新元）获刑15年。