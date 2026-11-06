受中东战事推高油价、可再生能源发展及煤炭消费下降等因素影响，中国今年第三季二氧化碳排放量同比下降3.1%，创2022年冠病疫情封控以来最大季度降幅。

综合彭博社和法新社报道，能源与清洁空气研究中心（CREA）为气候资讯网站Carbon Brief进行的分析显示，中国今年7月至9月的二氧化碳排放量同比下降3.1%，为2022年冠病疫情封控以来最大降幅。今年首九个月，中国碳排放量累计下降0.5%。

报告指出，中东战事导致霍尔木兹海峡航运严重受阻，冲击中国石油进口，加上国际油价高企，促使运输业加快向电动化转型。

数据显示，中国第三季整体石油消费量同比下降4%，其中交通运输领域石油消费量减少9%。尽管中国持续兴建燃煤发电厂，同期煤炭消费量也下降3%。

彭博社指出，中国近年来大规模发展可再生能源，使电力需求增长不再完全依赖燃煤发电。与此同时，今年夏季天气相对温和，降低了空调用电需求，也有助于减少碳排放。

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中国国家能源局上星期公布的数据显示，今年首九个月，煤炭发电占全国总发电量的比重已降至50%以下，低于十年前的近70%。

CREA联合创始人兼首席分析师米尔利维尔塔（Lauri Myllyvirta）指出，“显然，一旦油价回落，石油消费量将出现一定程度的反弹。”

但他认为，中国石油消费量很可能在这轮能源价格冲击前就已见顶，而这轮冲击进一步加速了中国的电动化进程及减少石油依赖的趋势。

中国是全球最大的温室气体排放国，占全球排放量逾30%，并承诺在2060年前实现碳中和。