中国官方公布明年的全年放假安排，将再次迎来九天的“史上最长春节假期”，不过需要在假期前后的两个星期天调休补班两天。元旦、清明、端午、中秋均不不调休，使2027年成为中国近年调休天数最少的年份。

中国国务院办公厅星期四（11月5日）公布2027年节假日安排通知。

据央视新闻报道，2027年春节将在2月5日（除夕）至13日（正月初八）放假调休，共九天假期，与2026年同为史上最长的春节假期。“同时，为了避免节后连续上班七天，特意在春节前后的两个周末，各调休一天。”

根据官方的放假安排，除春节外，中国明年只有劳动节和国庆节两个假期需要调休，元旦、清明的一天假期与周末自然相连不调休，端午、中秋均为星期三，只放一天不调休。

央视新闻称：“这样算下来，2027年假期，春节九天、国庆七天、劳动节五天，元旦、清明都是三天，假期后最长的工作日也只有六天。”

据《北京日报》报道，此前，不少中国网民已提前排起了2027年春节假期，“2027或是最舒服年”也因此登上热搜。有人欢喜又能春节连休九天，也有人坦言：能不能再舒服点，少点儿调休？

报道引述专家称，中国2027年的放假安排体现出“能顺连就不挪班、逢周三不硬凑小长假、部分节点保留长假通道”的导向，调休不再泛化到所有传统节日。

中国国务院在2024年对《全国年节及纪念日放假办法》作出修订，明确全体公民放假的假日总量增加两天，即农历除夕和5月2日；同时强调“除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过六天”，并对调休原则作出进一步规范。新规自2025年起施行。

“调休凑长假”每年都会在中国引发议论。有人认为，集中放假让远途旅行、探亲访友的时间更充裕；也有人觉得，“拼假”打乱了正常作息，实际休息体验并不佳。

对此，中国国家发展改革委社会发展研究所社会事业研究室主任邢伟对《北京日报》说，调休安排是中国休假制度体系中一项兼顾民生需求、社会运行与经济发展的公共政策。

不过邢伟也指出，为拼接长假导致的集中补班，会拉长连续工作周期，打破常态化作息节奏，给上班族带来疲惫感，短期降低工作效率，这也是社会舆论集中关切的痛点。同时，中国全国同步集中休假容易形成“潮汐式出行”，诱发交通拥堵、景区过载、服务供给紧张等问题，一定程度上抵消了长假带来的休闲体验。