台湾股市星期五（11月6日）盘中一度暴跌逾3700点，创下历来最大盘中跌点纪录。台湾总统赖清德就此发表信心喊话，呼吁民众不要恐慌，并强调政府将密切关注金融市场变化，适时推出政策稳定股市。

美国中期选举后，市场担忧民主党可能收紧人工智能（AI）产业监管，引发华尔街晶片股抛售潮，并波及亚洲股市。台湾加权指数星期五盘中一度重挫3737.67点，最低下探37837点，随后跌幅有所收窄。

综合台湾《上报》《联合报》报道，赖清德星期五上午出席台湾国际旅展，参观美国展馆时回应近期金融市场波动指出，美国中期选举结束后产生新的政治局势，金融市场随之作出反应，是可以预期的现象。

但他强调，全球已进入AI时代，AI技术发展的步伐不会改变，台湾科技产业未来持续发展的趋势同样可以预期。

赖清德说：“这两天的金融市场的变化，我想请国人能够不要恐慌。”政府将密切关注金融市场的各项变化，并推出相关政策，促使金融市场尽快恢复稳定。

随着台股跌势加剧，市场也关注台湾国安基金是否进场护盘。据《联合报》报道，国安基金最快可能在星期五召开临时委员会会议，讨论应对措施。

台湾财政部次长兼国安基金执行秘书阮清华星期五指出，国安基金近日持续密切关注市场及台湾内外资金动向。他坦言，台股近期跌幅确实相当大，但强调台湾经济基本面依然稳健。

阮清华表示，如果股市出现不理性、失序下跌，或投资人信心崩溃的情况，国安基金不排除召开临时委员会会议，讨论后续应对措施。

报道形容，这是台湾财政部就国安基金是否召开临时会议，所作出的最明确表态。