中国大型动作游戏《影之刃零》上市72小时，全球销量就突破400万份。市场研究机构估计，这款中国武侠题材游戏上市五天的销售额达到2.23亿美元（约2.9亿新元），其中中国大陆、香港及台湾以外市场贡献超过一半收入。

《影之刃零》由中国游戏开发商灵游坊（S-Game）研发，于10月29日正式发售，是一款融合中国武侠与蒸汽朋克元素的暗黑武侠动作游戏。游戏还邀请香港武打巨星甄子丹担任创意监制，并为游戏角色进行动作捕捉。

灵游坊星期一（11月2日）在社交媒体宣布，《影之刃零》发售72小时内，全球销量突破400万份。

综合财联社和《扬子晚报》报道，游戏上市后的首个周末也吸引大批玩家。第三方平台数据显示，《影之刃零》在Steam平台的同时在线人数峰值于11月1日达到83万4000人，好评率从发售首日的79%回升至89%，进入“特别好评”区间。游戏也跻身PlayStation 5（PS5）全球畅销榜前列，玩家评分达到4.71分（满分5分）。

《科创板日报》报道，灵游坊创始人兼首席执行官梁其伟此前透露，游戏总研发成本介于3亿至4亿元人民币（约5700万至7600万新元）。报道分析，即使考虑宣传发行等额外成本，《影之刃零》也很可能已经回本。

在海外市场方面，游戏市场研究机构Alinea Analytics星期三（11月4日）发布的分析报告估计，《影之刃零》上市五天内，在Steam及PlayStation平台分别售出约310万份和120万份，合计430万份，销售额约2.23亿美元。

报告估计，中国大陆、香港及台湾市场贡献约55%的游戏销量，但由于区域定价较低，仅占总销售收入的45%。相比之下，其他市场虽仅贡献约200万份销量，销售收入却达到1.23亿美元，占全球总收入的55%。

这是继中国游戏科学开发的《黑神话：悟空》在全球市场取得成功后，中国游戏再次吸引全球游戏玩家关注。

不过，Alinea Analytics市场分析负责人埃利奥特（Rhys Elliott）此前研判，《影之刃零》的销量不太可能达到2024年现象级游戏《黑神话：悟空》的水平，但仍有望在竞争激烈的市场中取得可观销量。

《黑神话：悟空》2024年发售后三天便卖出1000万份，此后公布的累计销量已突破2000万份。