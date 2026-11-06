中共二十届五中全会闭幕后，中共中央军委机关报《解放军报》持续在头版刊登系列评论员文章。最新文章强调，要下力解决坚持党对军队绝对领导、抓备战打仗能力等方面的突出问题。

《解放军报》星期四（11月5日）在头版刊登评论员文章《当前和今后一个时期全党的重大政治任务——六谈认真学习贯彻党的二十届五中全会精神》。

文章中提到：“各级党组织和领导干部要深刻认识履行全面从严治党主体责任的极端重要性，牢牢把握政治建军时代要求，深化思想整风，抓好常态化政治整训，紧扣备战打仗根本职能，自觉运用党的二十届五中全会精神推进军队党的领导和党的建设，下力解决坚持党对军队绝对领导、抓备战打仗能力、落实管党治党政治责任等方面的突出问题，以更高标准、更实举措抓好全面从严治党、全面从严治军各项工作。”

星期三（11月4日）的“五谈”文章《坚定不移一体推进不敢腐不能腐不想腐》则重申，军队是拿枪杆子的，军中绝不能有对党怀有二心之人，绝不能有腐败分子藏身之地。军队越反腐越坚强、越纯洁、越有战斗力。“必须严于高于地方，走在全党前列，更加注重标本兼治、系统施治，坚持从严惩、精准治、有效防、一体抓，以全面严、处处严、越往后越严的压力压势，坚定不移将反腐败斗争进行到底。”

星期二（11月3日）的“四谈”文章《贯彻落实持之以恒推进全面从严治党系统部署》称，要持续推进全面从严治军，“毫不动摇坚持和加强党对军队的绝对领导，扭住听党指挥、政治忠诚这个根本问题，抓好常态化政治整训”。

为期四天的五中全会10月29日在北京闭幕。根据官媒新华社发布的公报，全会确认中央政治局此前对中共中央军委副主席张又侠和军委联合参谋部参谋长刘振立等人作出的开除党籍处分。

2023年3月产生的中国国家中央军委原有七人。李尚福、苗华先后被免去委员职务，何卫东去年10月被免去副主席职务，三人随后均被开除党籍、军籍；张升民同期从委员升任副主席。

中国国防部今年1月24日宣布，张又侠、刘振立涉嫌严重违纪违法，经中共中央研究，决定对两人立案审查调查。《解放军报》随后发表社论，指两人“严重践踏破坏军委主席负责制”，并对军队政治生态和战斗力建设造成极大破坏。

张又侠、刘振立这次去职后，国家中央军委现有公开成员只剩主席习近平与张升民。