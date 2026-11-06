中华全国新闻工作者协会（中国记协）党组撰文强调，面对人工智能（AI）等新技术带来的传播格局变化，中国主流媒体推进系统性变革，不能削弱政治属性，而是要更好地坚持党管媒体原则和正确舆论导向。

中国记协党组星期五（11月6日）在《人民日报》发表文章，纪念中国国家主席习近平2016年11月7日会见中国记协第九届理事会代表并发表重要讲话十周年。

文章指出，习近平当年对新闻工作者提出“四个坚持”要求，即坚持正确政治方向、正确舆论导向、正确新闻志向和正确工作取向，培养政治坚定、引领时代、业务精湛、作风优良的新闻工作者。

文章指出，随着传播技术发展，传统媒体的舆论主导地位受到挑战，信息传播日益呈现“去中心化”趋势。中国短视频创作者账号已超过16亿个，网络视听用户接近11亿人，内容生产和传播规模远超传统新闻机构。

文章强调，传播渠道可以多样，但政治立场不能含糊；表达方式可以创新，但党性原则不能动摇。主流媒体必须在拓展传播渠道、创新表达方式的同时，坚守政治立场，提升舆论引导能力。

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针对算法推荐和社交媒体传播带来的挑战，文章指出，个性化推荐可能使受众陷入“信息茧房”，情绪化表达往往比理性声音传播更快，热点事件中先入为主的判断容易压过事实。

文章要求，主流媒体提高正面宣传质量，将主流价值导向深度嵌入算法推荐模型，防止劣质内容和极端观点借助算法扩大影响，同时加强舆情监测、评论和深度报道，培养专业型调查记者。

在AI应用方面，文章认为，生成式AI看似降低新闻生产门槛，却对内容质量和专业判断提出更高要求。新闻工作者除了掌握传统采写编评能力，也须学会运用AI工具、数据分析及多媒体表达手段，提高新闻生产效率，但内容始终是新闻的核心竞争力。

中国记协党组还指出，部分新闻工作者依赖网络资料、电话采访和材料拼凑，疏离基层；也有媒体在流量压力下追求“短平快”，甚至为抢时效、博眼球而牺牲真实性原则。

文章要求新闻工作者自觉抵制低俗媚俗庸俗之风，并将正确政治方向和舆论导向要求纳入采编、审核及发布全流程，坚持网上网下统一标准、一体管理。同时，以零容忍态度查处虚假新闻、有偿新闻及新闻敲诈等行为。