中共政治局委员、中央外办主任王毅称，中央和国家机关要走好“两个维护”的第一方阵，维护中共中央“定于一尊、一锤定音”的权威；始终“忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心”。

中共二十届五中全会上周闭幕后，中共中央机关报《人民日报》持续刊发中国高级官员“学习贯彻党的二十届五中全会精神”系列文章。王毅的署名文章《中央和国家机关要走好第一方阵》在星期五（11月6日）刊出。

王毅称，在中共和中国国家治理体系中，中共中央是大脑和中枢，决定中共和国家大政方针。中央和国家机关是中共和国家设立的机构，各部门工作上的权威来自中共中央权威，首要的政治责任就是坚持和加强中共中央集中统一领导。“这是方向性、原则性问题，是党性，是大局，关系党和国家前途命运。”

他说：“只有以高度的政治自觉走好践行‘两个维护’的第一方阵，以实际行动维护党中央定于一尊、一锤定音的权威，才能永葆中央和国家机关作为政治机关的鲜明本色，才能把党中央集中统一领导贯彻和体现到改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各领域各方面，确保党中央始终总揽全局、协调各方。”

“两个维护”指的是维护中共总书记习近平党中央的核心、全党的核心地位；维护党中央权威和集中统一领导。

王毅提到，中央和国家机关地位特殊、权力集中、影响广泛，产生腐败和作风问题的风险不容忽视。“坚定自觉走好第一方阵，一级做给一级看、一级带着一级干，层层传导压力、强化严管严治，才能形成毫不放松、齐抓共管的工作态势，真正把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。”

他还说：“对党忠诚是政治标准，更是实践标准。中央和国家机关党员、干部要不断锤炼共产党人的党性，始终忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心，始终以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决不做。”

香港《明报》星期一（11月2日）的“中国透视”专栏称，中央部委、地方党委在传达五中全会精神时，都言必称“两个确立”（确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位））和“两个维护”，当中有不少亮点。

中国外交部党委书记齐玉上周五（10月30日）主持会议时说：“要积极做好全会精神的对外宣介工作，充分彰显习近平总书记世界级大党大国领袖的光辉形象和崇高风范，进一步推动国际社会形成‘向东看’‘向中国学’‘向中共学’的强大声势。”

中共中央委员、内蒙古自治区党委书记王伟中受访时则说：“千秋伟业必有核心，万山磅礴必看主峰。‘两个确立’是党在新时代取得的重大政治成果，是我们战胜一切艰难险阻、应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。”

《明报》文章称：“‘万山磅礴必看（有）主峰’是一贯的宣传，‘千秋伟业必有核心’则是王伟中创造性的话语。 ‘千秋伟业’是指‘民族复兴’，明年的中共二十一大由谁继续掌舵领航，不言而喻。”