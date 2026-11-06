台湾在南美洲的邦交国巴拉圭总统佩纳（Santiago Pena）因银行倒闭引发金融及政治危机，宣布辞职。台湾外交部强调，巴拉圭政局变化不会影响双方邦谊及合作关系。

综合路透社、台湾中央广播电台和《联合报》报道，巴拉圭大型数码银行Ueno Bank因资金偿付能力不足遭中央银行接管，引发严重金融及政治危机。约300万人存款被冻结，引发全国多地民众愤怒示威。

佩纳星期四（11月5日）在社交媒体X上传视频，宣布辞去总统职务。他指出，辞职是为了维护国家稳定、社会和平及民主制度，并为未能达到民众期望致歉。

不过，巴拉圭国会因出席人数不足，未能通过佩纳辞呈，他因此暂时留任。众议院随后通过对他的弹劾指控，并将案件交由参议院审理。佩纳已表态将出席弹劾听证会，为自己辩护。

对此，台湾外交部发言人萧光伟星期五（11月6日）回应称，正密切关注巴拉圭政情，尊重巴拉圭宪政体制与民主程序，但台湾与巴拉圭之间的关系不会因此受到影响。

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萧光伟还说，台巴合作关系密切，当地政情发展不影响双方邦谊及合作的推动，而台湾将持续秉持互惠共荣精神，与巴拉圭共同推动各领域的交流与合作，深化双方悠久笃实的民主盟友关系。

台湾外交部次长陈明祺同日也说，台湾已充分掌握巴拉圭局势，并持续与巴拉圭政府、执政党及各界人士保持良好联系。

巴拉圭是台湾目前12个邦交国之一，也是台湾在南美洲唯一的邦交国。佩纳今年5月曾访问台湾，并公开肯定台巴关系，但遭北京批评。

近年来，巴拉圭国内要求与台湾断交、转而与中国大陆建交的声音不断出现。部分政界及商界人士认为，与台湾维持邦交的经济效益有限，主张转向北京以扩大贸易机会。