中国陕西省发生一起重大刑事案件，致三人死亡、两人受伤。经过两天搜捕寻找，当地警方在深山丛中发现自杀身亡的逃亡嫌犯。警方通报指嫌犯因情感纠纷持刀行凶。

商南县公安局星期五（11月6日）发布警情通报称，星期三凌晨5时许，商南县城区发生一起刑事案件。41岁的孙姓犯罪嫌疑人（商南县十里坪镇人）因情感纠纷持刀行凶，致三人死亡，两名出警人员受伤，并在作案后逃离现场。

通报称，经省市县公安机关侦查搜捕，于星期五上午10时许，在距商南县城25公里深山一处废弃房屋中发现孙姓嫌犯尸体。经勘验，系自杀身亡。目前，案件正在进一步侦办中。

中国中央电视台《法治在线》栏目星期五上午报道，犯罪嫌疑人在逃期间，当地正组织大规模力量开展搜捕。报道引述搜寻人员处消息，指嫌疑人逃窜至商南县青山镇白蛇沟，警方动用无人机及警犬开展搜索。

《法治在线》记者星期四（11月5日）晚11时到达白蛇沟附近，看到各个岔口都有警车值守，警方在出山口设卡，对出山车辆逐个检查，预计星期五进山搜寻人员增至500多人。