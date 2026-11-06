台湾无党籍立委高金素梅被指收中国大陆1亿7000万余元新台币（662万新元）资金在台发展组织，台湾高检署依违反国安法为大陆地区公务机构发展组织罪、贪污罪条例起诉高金素梅，求处14年有期徒刑。

综合台湾《联合报》、公视新闻等报道，根据检方起诉书，高金素梅、其办公室主任张俊杰、陈智葟，及助理林怡君四人，涉嫌接受中国大陆官员指示，于2005年至2016年间，将部落工作队及国会团队统合成”祖灵之邦团队”，再通过亲友账户等管道，取得超1亿7千万新台币资金，为大陆公务机构发展组织。

高金素梅还被查出涉及依照大陆官员指示，在立法院召开“组团赴联合国反日”记者会、对日本代表处质询与删除预算、质询反对军购案，并以其程序委员会委员身份影响法案审议，及发声支持课纲微调等方式，影响台湾议事运作，且于侦查中推诿卸责、诓饰犯行，毫无悔悟之意。

台湾高检署也指，高金素梅等人针对两岸、外交等重要议题进行抗议发声，对台湾“主权完整、国家安全及社会安定造成重大危害”。

张俊杰被指涉案后弃保潜逃，日前已确定自基隆搭乘渔船偷渡出境。

检察官指出，张俊杰与高金等人合谋收受境外敌对势力提供的资源及巨额资金，为大陆公务机构发展组织，安排相关人员前往大陆接受岛内统战工作等训练课程，渗透原民部落地区，试图作为“第五纵队”，东窗事发后又弃保潜逃，恶性极为重大，故求刑15年。

于侦查中自白的陈、林二人已缴回犯罪所得，且就高金、张的共犯情节供述明确，则建请法院量处适当刑度。