中国首都北京市发布聚焦生态涵养区的五年专项规划。根据规划目标，到2030年，北京生态涵养区优良水体比例不低于95%。

综合中新社和新京报报道，北京市发展和改革委员会星期五（11月6日）发布的《北京市“十五五”时期（2026年至2030年）生态涵养区发展规划》（简称《规划》），提出上述目标。这是北京市出台的首部聚焦生态涵养区的五年专项规划。

北京生态涵养区由门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆以及房山和昌平的山区组成，占全市总面积的近七成。

《规划》指出，推动绿化彩化立体化建设，形成千亩以上集中连片的“春花秋叶彩林”，打造林海连绵的浅山京彩画屏，绿化彩化在生态基底中的占比明显提升。建设八达岭、十三陵、雁栖湖国际会都、周口店遗址、延庆休闲度假商务区、怀柔科学城等花园城市精华片区。

《规划》明确，健全生态系统调节服务价值统计核算方法及应用机制，完善生态系统调节服务价值与地区生产总值交换补偿方案。有序实施一批特定地域单元生态产品价值实现项目，推动一批特色产品建设成为区域公用品牌。

《规划》提到，促进重点产业集聚发展。发展医药健康产业，培育前沿新材料、人工智能、高端工业母机、高端仪器装备和传感器、新能源智能汽车等战略性产业。

《规划》提出，系统推进长城、西山永定河文化带保护利用。加强古北口镇、爨底下村等历史文化名镇名村和传统村落保护与人居环境提升。塑造京北长城牧歌、京西山水永定、京东桃源仙谷等文旅IP，打造中国影都影视文化、来密云看海、居庸山月、门头沟小院等特色品牌。