澳门“赌王”何鸿燊之女、中国全国工商联副主席、信德集团董事长何超琼，率领中国民营企业家代表团访问新加坡。她期待此次访新能助力中国民营企业家提升自身能力与国际影响力。

中国驻新加坡大使馆官方微信公众号星期五（11月6日）发文称，中国驻新加坡大使曹忠明星期三（11月4日）会见中国全国工商联副主席何超琼率领的中国民营企业家代表团一行，并作工作交流。

曹忠明说：“民营经济是高质量发展的重要基础，是推动社会主义市场经济发展的重要力量。欢迎何超琼女士带领中国民营企业家代表团访问新加坡。希望民营企业家继续发扬敢闯敢干、务实创新的企业家精神，把企业做强做优，为中新经贸合作作出新贡献。”

何超琼称，很高兴受中国全国工商联委托，带领中国民营企业家代表团“走出去”开拓市场、寻觅商机，期待此次访新能够助力民营企业家提升自身能力与国际影响力，推动达成更多务实合作成果。

另据新加坡中国商会官方微信公众号消息，中国全国工商联民营企业家访问团一行36名企业家，星期三到访新加坡与商会举行交流座谈。

访问团由何超琼担任团长，中国全国工商联副主席副主席冷友斌等随团到访。代表团成员来自人工智能、科技创新、金融投资、制造业、能源、文旅、医疗健康及现代服务业等领域，包括多家中国大型企业及行业代表。

双方围绕中国企业进入新加坡及亚细安市场、投资环境、区域业务布局，以及金融、物流和专业服务等议题交换意见。

何超琼说，她率领来自多个行业的民营企业家访问新加坡，希望了解新加坡的营商环境及亚细安市场发展情况。她指出，新加坡不仅是企业进入东南亚市场的重要据点，也可作为企业提升国际化经营能力的平台。希望通过此次交流，进一步了解企业在当地投资、合规经营、金融支持及区域业务拓展方面的实际需求与经验。