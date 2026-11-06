中国商务部宣布，对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝，以及原产于欧盟和日本的进口乙叉降冰片烯发起反倾销调查，并批评欧盟今年以来频繁对中国发起贸易救济调查，强调保护主义无法提升竞争力。

中国商务部星期五（11月6日）发布公告，决定即日起对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝展开反倾销调查，调查通常应于2027年11月6日前结束，特殊情况下可延长六个月。

对位芳纶长丝又称芳纶1414长丝，具有高强度、耐热、阻燃等特性，广泛应用于光电通信、汽车、航空航天及安全防护等领域，可用于生产光纤光缆增强材料、防弹织物及轮胎帘子布等产品。

商务部指出，此次调查应中国企业中化高性能纤维材料有限公司和泰和新材集团股份有限公司申请发起。两家公司于10月12日代表中国相关产业提交反倾销调查申请。

商务部当天也宣布，对原产于欧盟和日本的进口乙叉降冰片烯发起反倾销调查。

中国商务部新闻发言人回应两起调查时指出，相关调查均应中国国内产业申请发起。申请人提供的初步证据显示，2023年至2026年上半年，自欧盟进口的对位芳纶长丝数量处于高位，价格累计下跌超过50%。

与此同时，2023年至2025年，中国自欧盟等地区进口的乙叉降冰片烯数量累计增长27.35%，今年上半年同比增长56%，进口价格整体呈下降趋势。

发言人说，申请人主张，相关倾销进口产品对中国国内产业生产经营造成损害。商务部经初步审查，认为相关申请符合反倾销调查立案条件，将依法依规开展调查，充分保障各利害关系方权利，客观公正作出裁决。

发言人同时批评，欧盟今年以来已发起16起针对中国的贸易救济调查，案件数量同比接近翻番，其中化工产品占九起，接近六成。特别是10月中旬以来，欧盟接连对中国糠醇、聚偏二氟乙烯等产品发起反倾销调查。

发言人强调，与欧盟对华贸易救济立案数量相比，中方在贸易救济领域一贯保持审慎克制，并重申欧盟应正视自身面临的经贸问题。“保护主义提升不了竞争力，通过对话协商解决彼此关切才是正道。”