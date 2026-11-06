台湾地方选举进入最后冲刺阶段，国民党台北市党部松绑市长蒋万安为民众党议员候选人站台的限制，但民众党主席黄国昌对此指出，民众党在整件事中始终处于被动地位，支持者对国民党前后态度的转变自有情绪和看法。

综合台湾《联合报》、TVBS新闻网等报道，兼任国民党台北市党部主委的台北市议长戴锡钦星期四（11月5日）说，随着选战进入关键阶段，国民党将以“大局为重”、确保蒋万安连任为优先考量，弹性调整站台原则，争取蓝白议员席次最大化。

不过，戴锡钦强调，蒋万安竞选总部主委卢秀燕此前已表明，无论蓝白如何合作，仍以国民党议员候选人为优先。蓝白应维持“兄弟登山，各自努力”的原则，通过各自经营基层、相互拉抬，争取更多议员席次。

黄国昌星期五（11月6日）接受网络节目《谁来早餐》专访时指出，当初限制蒋万安为民众党候选人站台的是国民党台北市党部，如今松绑限制的也是同一单位，民众党从头到尾都处于被动地位。

他说，民众党候选人始终按照既定步伐努力，至于国民党为何改变立场，恐怕只有戴锡钦能够解释，并指出新北市从未出现类似问题。

被问及民众党内部是否对蒋万安存有疑虑或不满，黄国昌说，民众党支持者自主性很高，对国民党前后态度的转变，自有情绪和看法。他虽然无法代为诠释，但相信外界从支持者的发言中可以理解他们的感受。

不过，黄国昌仍表示，希望事情朝好的方向发展。

蒋万安此前已表态，愿意出席民众党11月21日举行的选前大型造势活动。但前台北市长、民众党创党主席柯文哲星期五被问及是否可能与蒋万安同台时，并未正面回应，仅说相关活动并非由他负责安排，民众党仍以嘉义、竹北及花莲等地的自身选情为优先。

柯文哲强调，个人并无特别意愿，一切由双方协调决定，“就是大家讲好就好”。

另一方面，蒋万安竞选总部总干事、国民党立委罗智强星期五指出，国民党与民众党目前沟通顺畅，但具体合作形式仍须尊重民众党的意愿，不能由蒋万安竞选团队单方面宣布。