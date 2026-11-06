中国展开网络涉军信息整治行动，官方公布“违法违规涉军自媒体账号典型案例”，点名有网络账号制作“军区司令在私立学校被围堵”等人工智能（AI）恶搞短剧，批评这是抹黑军队形象。

中国网信网星期五（11月6日）发文称，中国网络平台近期出现多类涉军领域违法违规有害信息，扰乱网络传播秩序，损害军队军人形象。军地职能部门依法依规关闭一批问题严重的账号，官方对典型案例进行通报。

通报首先提到“利用AI生成涉军虚假信息”，点名网络账号“cheems蛋仔”、“cheems猴哥”等利用AI批量捏造“纠察被报复”、“新兵打架打赢就没事”等负面涉军动漫，误导网民认知。网络账号“桂L298D8安度晚年《冯伯爵》”等利用AI生成与“将军”合照，炮制不实短视频吸睛引流。

官方也批评，网络账号“皮卡丘看好片”等制作“军区司令在私立学校被围堵”等AI恶搞短剧，抹黑军队形象。

在“虚假宣传违规开展军考培训”方面，通报指网络账号“白白”发布“武警某战士在机构培训下军考第一”等不实营销内容，借机招揽考生牟利；网络账号“军考学堂”等声称拥有军队内部考试名额、可放宽体检标准、保上岸等，涉嫌虚假宣传和网络诈骗。

通报也提到“恶意蹭涉军流量营销牟利”。在官方公布的案例中，网络账号“半山书房”、“任宏书画艺术”等兜售所谓“将军字画”，贴蹭涉军元素招摇撞骗。网络账号“兵行者”、“干事在线”、“兵转问题咨询处理”等借转业安置话题提供有偿咨询服务，打着“内部消息”、“资深老兵解读”等噱头，诱导用户私信付费。

此外，网络账号“姚妹创业”着仿制军服蹭流量进行网络营销，网络账号“军文渠道”、“军校学历认证vip”等散布“售卖军队文职岗位”、“代办军校学历认证”等虚假信息，也被作为典型案例通报。

在“打着退役军人旗号炒作负面信息”方面，通报称，网络账号“橙熟”、“少吃多练”等发布服役期间演习演训敏感信息，存在失泄密风险。网络账号“退伍军人老赵”、“森”发布“军人职业前景惨淡”等不实内容，网络账号“兵途规划—老兵指路”发布“避坑军校”等涉军负面帖文。网络账号“孙大美戎装悟道”发布“退役后战士转道士”变装视频，以对比玩梗诋毁军旅经历。

通报最后也提到“违规售卖军品及军用仿制品”。网络账号“暖阳漫游的秘密树洞”、“行走的诸神”、“李凝幽居”在线售卖军队内部教材，被指存在失泄密风险。网络账号“武协调”、“徐班长的申领车”打着“内部申领”等旗号线上售卖军服被装。网络账号“黑色贝雷帽”、“无悔军旅”、“小罗拥军爱国”等假借“军工品质”、“军队记忆”名义，兜售“军用纪念品”，违反军品管理制度。

中国国防部新闻发言人陈曦星期五说，为纠治网络涉军领域违法违规问题，规范涉军信息传播秩序，中国军地职能部门结合正在开展的网络涉军不当营销和炒作信息专项整治。

陈曦说：“风清气正的网络空间，有利于凝聚军心民心、服务强军打赢。军事自媒体是讲好中国军队故事、宣扬强军正能量的重要力量，但个别账号漠视法律法规和行业规约，将涉军信息当作流量密码、营销噱头，损害社会公众利益和军队军人形象，必须依法依规处置。军地职能部门将持续深化专项整治，加大查处惩戒力度。”