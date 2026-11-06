（北京综合讯）中国六部门发文提出，将加快推进具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼等前沿技术在养老领域的应用，研发与升级老年人适用的相关智能产品。

综合中新经纬与新华社报道，中国民政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等六部门，最新印发了题为《关于培育多元场景 促进适老用品产品消费的若干措施》的文件，星期五（11月6日）对外发布。

文件提出，要拓展适老用品产品消费场景、加强适老用品产品供给、创新适老用品产品消费服务形态、加大适老用品产品消费支持。

关于消费场景的拓展，文件提出，要结合居家养老服务，推动适老化改造、健康管理、智能安防等用品产品进家入户；鼓励电商平台设立银发消费板块，集中展示销售优质适老用品产品。

此外，文件也提出将推动智慧适老用品产品的应用，研发升级老年人失能照护、康复护理、精神陪护等智能设备。

文件提及机器人产品在养老领域的应用，指出要推动“二便护理、康复支持、生活照料等”智能养老服务机器人加快落地应用，为老年人提供生活协助、安全防护、健康监测、应急救助等智能照护解决方案。

中国近年持续推动智慧养老产业的落地，但行业面临供需错配、成本高企、适老化设计不足等现实瓶颈。

中国工业和信息化部、民政部去年6月部署开展试点，面向居家、社区、机构三类养老服务形态，围绕失能失智照护、情感陪护、健康促进等应用场景，针对现有产品或解决方案的短板开展研用结对攻关，试点将持续至明年。