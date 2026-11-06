中国官方通报，有一名在尼泊尔的中国公民因误入印度国境被捕，因此提醒在尼中国公民不要前往尼毗邻印边境地区，以免错误进入印度境内。

中国驻加尔各答总领事馆星期五（11月6日）在微信公众号上发文称，有一名在尼泊尔的中国公民在尼泊尔、印度边境地区因误入印境内被印边防部队拘捕，中领馆提醒中国公民进入印度必须提前取得签证。

中领馆指出，尼泊尔、印度边境为开放边境，国界标识较少。在尼中国公民前往尼、印边境地区极易误入印境内，如无有效印度签证，被印边防部队或警察拘捕风险极高。

中领馆称，印度对非法入境者惩处严厉，不论是有意还是误入，一旦发现都将拘捕并移送司法，处以两至八年监禁和罚金，且难以保释。

为此，中领馆吁请在尼中国公民务必高度重视，不要前往尼毗邻印边境地区，不要抱有侥幸心理或轻信当地向导指引，以免承担不必要的严重后果和个人损失。

中领馆也提醒，持有效印度签证的中国公民入境印度后，未经印官方书面许可，不得前往外国人限制地区；必须在签证有效期内离开印度，不得逾期停留，否则一切法律后果自行承担。

今年5月，中国驻加尔各答总领事馆也在微信公众号发布上述提醒通知。