澳门前立法会议员区锦新颠覆国家政权等罪名成立，被判囚12年半。澳门中联办认为司法机关作出公正裁决；中国国务院港澳办则发文指出，澳门当前社会大局稳定，但“绝非太平无事”，呼吁增强忧患意识，坚决惩治危害国家安全的行为和活动。

区锦新星期五（11月6日）获刑，法院指他与多个境外组织勾连，收集及散布虚假且明显有所歪曲的消息，引发澳门居民对中央政府的仇恨，且意图破坏2024年特首选举。这是澳门首宗国家安全案件。

港澳办星期五发表“港澳平”文章对裁决表示肯定，称其充分彰显澳门特区维护国家安全的坚定意志，充分彰显澳门维护国家安全法律制度和执行机制的强大效能。

文章指，区锦新打着所谓“民主”、“自由”旗号，长期勾连外部势力反中乱澳，严重危害国家安全，严重损害澳门繁荣稳定，罪状昭昭。案件审理过程中，反中乱澳分子和外部敌对势力指手划脚，公然干预。

“这正正显露区锦新与外部势力勾连的本质，坐实其罪行之确凿，也让人们认识到澳门绝非太平无事”。

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文章认为，区锦新案同时也提示人们居安思危，始终保持对国安风险的警惕，不断筑牢澳门繁荣稳定屏障。

中央政府驻澳门特区联络办公室发言人同日表态，称司法机关作出公正裁决。“澳门首宗国安案件的宣判有力表明，国家安全底线不容触碰，澳门的法治精神不容挑战，任何危害国家安全，破坏澳门繁荣稳定的违法犯罪行为，都必将受到法律严惩。”

区锦新的妻子郑妙珊星期五到庭听取裁决后发表亲笔公开信，表示不接受裁决及刑期。

她在信中说：“从闭门审讯到公开宣判，是怎么样的一种操作？是政治审判，是人格羞辱的莫须有迫害。”

她希望往后得到当局允许，与在服刑的区锦新互通书信，并且有权定期探访。