美国对古巴实行的新一轮制裁波及中国企业，中国外交部表示坚决反对非法单边制裁和“长臂管辖”，坚决反对美方干扰破坏中古合作，并称将采取一切必要措施，维护中国企业正当权益。

法新社报道，美国国务院星期四（11月5日）宣布针对古巴石油和电子行业实行新一轮制裁，并首次将两家中国企业列入制裁名单，指它们向古巴军方提供电子产品及其他安全设备。

遭制裁的中企包括国有中国电子进出口有限公司（CEIEC），以及民营企业北京华成昊普科技有限公司（Beijing H&C Technologies）。

中国外交部强烈反对有关措施，外交部发言人郭嘉昆星期五（6日）在例行记者会上说，中国同古巴的合作光明正大，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁和所谓“长臂管辖”。

他表示，中国坚定支持古巴维护国家主权，反对外来干涉。

自今年1月以来，美国对古巴实施新一轮严厉制裁及石油封锁，重创古巴经济，导致当地大范围停电，生活必需品短缺。

美国总统特朗普曾暗示可能采取军事行动，推翻古巴执政的共产党。美国国务卿上个月也敦促古巴人同美国情报机构合作。