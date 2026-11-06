中国官媒星期五（11月6日）报道，中国国家主席习近平当天在北京西城区中南海选区怀仁堂投票站参加区人大代表选举投票。中共政治局其他六名常委在各自选区投票，中国国家副主席韩正和中共前总书记胡锦涛委托工作人员投票。

据新华社报道，星期五是北京市区和乡镇两级人大代表换届选举投票日。习近平在西城区中南海选区怀仁堂投票站参加区人大代表的选举投票时说：“选举人大代表是坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度的基础，是国家政治生活中的一件大事。要践行全过程人民民主，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，加强选举全过程监督，确保选举工作方向正确、风清气正，确保选出人民满意的代表。”

报道形容，在怀仁堂投票站，“镶嵌着（中国）国徽的红色票箱端放正中，投票工作规范有序，现场氛围庄重热烈”。

星期五下午3时30分许，习近平来到怀仁堂投票站，听取有关选举事项的说明，将选民证交给工作人员核验，领取一张选票，在写票处填写选票后，走到票箱前投下自己的一票。

当天下午，中共政治局其他六名常委中，李强在西城区文津街选区紫光阁投票站投票，赵乐际在西城区中南海选区人民大会堂投票站投票，王沪宁在中南海选区怀仁堂投票站投票，蔡奇在中南海选区怀仁堂投票站投票，丁薛祥在文津街选区紫光阁投票站投票，李希在东城区台基厂选区中央纪委国家监委机关投票站投票。

韩正委托工作人员在中南海选区怀仁堂投票站投票。中国外交部本周早些时候宣布，韩正以习近平特别代表身份，应邀于星期五至下个星期四（11月12日）赴土耳其出席《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方大会安塔利亚领导人峰会，并访问格鲁吉亚。

胡锦涛委托工作人员在中南海选区怀仁堂投票站投票。

据报道，中共中央、中国全国人大常委会、国务院、最高法院、最高检察院、全国政协、中央军委有关领导和从领导职务上退下来的人士，在各自选区投票或委托他人投票。

报道称，星期五当天，北京市共设立投票站1万3054个，通过差额选举，将产生新一届区人大代表4898人、乡镇人大代表11137人。