台湾行政院长卓荣泰星期五（11月6日）以在野党通过的《老人福利法》修正案会导致经济弱势老人保障落空，造成巨额财政负担，以及违反两院权力分立原则等为由，决定不副署施行。这是卓揆任内第九个不副署的法案。

在野党强烈抨击台湾长者福利目前各地各自为政，民进党政府动辄拨补台电、中油上千亿元（新台币，下同，逾39亿新元）亏损，却对照顾长者、减轻“三明治世代”青年负担的300多亿元健保费锱铢必较，呼吁民众在本月底地方选举教训执政的民进党。

同时，立法院会星期五再三读通过在野党版《老年农民福利津贴暂行条例》修正案，将老农津贴调高至每月1万5000元。

行政院指责此项修法大幅增加中央支出，立法院未与行政院沟通，已违反宪法及预算法的精神，强调政院将在合法、合宪的权限范围内，采取妥善的因应措施。两院的对立冲突愈加严重。

在野的中国国民党和民众党10月16日在立法院藉由多数优势，三读通过《老人福利法》修正案，让65岁以上、综合所得税率未达20%的长者免缴健保费。

民进党立委虽多投反对票，但台北市长参选人沈伯洋等10名代表该党参选县市长的立法委员均缺席投票；也任党主席的总统赖清德在屏东为民进党县长周春米辅选站台时，则称赞屏东明年起推动补助长者健保费，被质疑双标。

不过，卓荣泰星期四（11月5日）在行政院会指出，在野党的修法违反社会保险原则与世代正义、违反社会福利应优先补助弱势的原则，也违反宪法及财政纪律。

日前在美国出差的卫生福利部长石崇良还透过简讯等联系医药及社福团体等，希望他们发声表达反对。石崇良星期五在立法院未否认此事，反而义正词严地说：“面对这样严重的修法瑕疵，如果我默不作声，我相信这才是严重的失职。”

卓荣泰星期五确定不副署《老人福利法》修正案，国民党文传会主委陈以信痛批，卓荣泰再度把副署权当成否决权，严重破坏宪政体制，行政院长为何可以凌驾立法院，想挡什么法律就挡什么法律？赖清德与卓荣泰究竟谁说了算？

民众党也说，民进党政府动辄以千亿拨补台电、中油不手软，对长者健保费就哭穷，谴责这是双重标准。