中国全国人大常委会会议星期五（11月6日）上午在北京人民大会堂闭幕，会议经表决通过任命上海原市长龚正在内的12名正部级官员接任新职务。

据新华社报道，中国全国人大常委会委员长赵乐际主持闭幕会。会议经表决，通过了检察公益诉讼法、南极活动与环境保护法、新修订的水法、反跨境腐败法、关于修改突发事件应对法等十五部法律的决定；决定免去李乐成的中国工业和信息化部部长职务。

会议表决通过了全国人大常委会关于批准《关于成立世界人工智能合作组织的协定》的决定。

会议表决通过了全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。

会议经表决，任命西藏自治区党委原书记王君正、云南省委原书记王宁为全国人大民族委员会副主任委员，河南省原省长王凯为全国人大监察和司法委员会副主任委员。

上海原市长龚正、湖南省原省长毛伟明获任命为全国人大财政经济委员会副主任委员，安徽省委原书记梁言顺、云南省原省长王予波受委为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。

广西壮族自治区党委原书记刘宁、甘肃省原省长任振鹤、河北省原省长王正谱获任全国人大农业与农村委员会副主任委员，湖南省委原书记沈晓明、安徽省原省长王清宪则出任全国人大社会建设委员会副主任委员。

会议表决通过了全国人大常委会接受陈福利辞去全国人大常委会委员等职务请求的决定，并免去陈福利的全国人大常委会副秘书长职务。

会议还表决通过了其他任免案。